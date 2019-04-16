هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تطور استراتيجية لاستشراف المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن تطويرها استراتيجية للبيانات واستشراف المستقبل، وتهدف الاستراتيجية التي تم تطويرها إلى بناء منظومة متكاملة تسهم في إيجاد العديد من الفرص الجديدة لإثراء البيانات واستخدامها بشكل مؤسسي يخدم منظومة دعم واتخاذ القرار بالقطاع الزراعي والغذائي والانتقال بالبيانات من المنظومة الاعتيادية إلى بيانات منتجة ذات قيمة اقتصادية مجدية تعمل على تعزيز الاستثمار وتحقيق نموذج تشاركي للبيانات لمساعدة أفراد ومؤسسات المجتمع وتسهيل أعمالهم.

وترمي الاستراتيجية المطورة إلى استشراف الفرص والتحديات في أعمال الهيئة الداخلية والقطاعات الحيوية ذات العلاقة وتحليلها ووضع الخطط الاستراتيجية لها على المستويات كافة من خلال رصد وتحليل البيانات والتوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والفنية والتقنية بهدف تحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح إمارة أبوظبي.

وتركز الاستراتيجية بشكل كامل على متطلبات حكومة أبوظبي في مجال إدارة البيانات والتحليلات المتطورة الخلّاقة، إلى جانب متطلبات الهيئة في مجال الأمن الحيوي والاستدامة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وتعزيز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.