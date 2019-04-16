انطلاق معرض عجمان للتوظيف غداً

المصدر: عجمان - البيان

تنطلق غداً فعاليات معرض عجمان للتوظيف 2019 الذي تنظمه جامعة عجمان بالتعاون مع الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان، ويقام المعرض في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض تحت شعار «الانطلاقة نحو مستقبل مهني ناجح».

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 50 شركة من القطاعين العام والخاص، ما يتيح فرصة للباحثين عن عمل من الطلبة والخريجين في مختلف التخصصات من مواطني دولة الإمارات والمقيمين لزيارة المعرض والالتقاء بممثلي المؤسسات والمشاركة والاطلاع على فرص العمل والتدريب المتاحة لديهم.

وسوف يقام على هامش المعرض ورش عمل تدريبية تتناول مواضيع خاصة بالإرشاد المهني والوظيفي. كما سيتم تخصيص قاعة منفصلة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.