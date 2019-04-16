تكريم 21 فائزاً في جائزة محمد بن خالد للأجيال غداً

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

اعتمدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية صباح أمس نتائج جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال في دورتها الـ(21)، وجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للقراءة في دورتها الـ(7) وذلك بعد استكمال مرحلة التحكيم والاعتماد الأولي من قبل مجلس أمناء الجائزة، حيث تقدم لجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال 185 متنافساً من كافة إمارات الدولة تأهل منهم للفوز (21) شخصاً.

وسيقام حفل تكريم الفائزين في الجائزتين برعاية الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح صباح غد بمقر مسرح بلدية العين.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء الجائزة لـ«البيان»: «نستعد للاحتفال بجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال في دورتها الـ(21) الأمر الذي يعني أعواماً حافلة من العمل والحرص على تقديم قيمة معرفية مختلفة وخاصة للأجيال الناشئة التي ستكون هي المستقبل، مثلما أصبح من فازوا وشاركوا معنا في دورتنا الأولى.

فهم الآن جزء من منظومة العمل والعطاء في الإمارات». وأضافت: «نعمل في مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية على بناء شخصية الطفل وتكوينها على الإبداع والمعرفة فتلك هي الخطوة الأولى التي تبني شخصية الطفل ليكون هو المستقبل الذي يحافظ على مكتسبات الوطن. وعلى مدار 21 من عمر الجائزة كان هدفنا تنمية روح التنافس والنجاح والتطور من خلال البحث عن المعرفة في إطار الحفاظ على قيم مجتمعنا وتراثه».