شرطة أبوظبي تحدّد 1 مايو موعداً نهائياً لتلقي المشاركات بجائزة «القائد العام للتميز»

المصدر: أبوظبي - البيان

حددت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الأول من مايو المقبل موعداً نهائياً لتلقي مشاركات الجوائز الخارجية لجائزة «القائد العام للتميز 2019» والتي تشمل (أفراد المجتمع ) و(فرق عمل المجتمع المتميزة).

وتستهدف الجائزة التي تنظم كل سنتين، نشر ثقافة التميز وبث روح المنافسة الإيجابية والمشاركة في نشر الوعي بثقافة التميز والجودة والشفافية وجعلها مكوناً أساسياً في بيئة العمل الحكومية وبث روح التنافس بين كافة قطاعات المجتمع.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور من أفراد ومؤسسات الراغبين بالمشاركة والاطلاع على محاور ومعايير وشروط الجائزة، إلى زيارة موقعها الرسمي.

https://www.adpolice.gov.ae