محاكم دبي تكرّم «زاجل» لخدماتها المتميزة

المصدر: دبي - البيان

كرّمت محاكم دبي شركة «زاجل» الشركة الوطنية الرائدة في مجال خدمات التوصيل في الإمارات تقديراً للخدمات المتميزة، التي وفّرتها لمحاكم دبي للعام 2018 خاصة في مجال إدارة الغرف البريدية.

وقام عبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال في محاكم دبي بتسليم الدرع التقديرية إلى خولة كبنجي المدير التنفيذي لشركة زاجل بحضور عدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.

وحلّت زاجل بالمركز الثاني ضمن فئة إنجاز الأعمال بنسبة أداء قدرها 99% خاصة في مجال إدارة الغرف البريدية، بناء على عمليات التقييم التي أجرتها الإدارة المعنية في محاكم دبي.

وأعربت كبنجي عن بالغ تقديرها لهذا التكريم مشيرة إلى أنه يضع أمام الشركة المزيد من التحديات لمواصلة جهودها لتوفير أفضل الخدمات لمحاكم دبي.