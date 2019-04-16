شرطة أبوظبي: 617 ألف مستفيد من البرامج التوعوية العام الماضي

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

قال العقيد الدكتور حمود العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي: إن البرامج والمبادرات التي ينفذها قسم توعية المجتمع في الإدارة، تركز على رفع مستوى الوعي الأمني والمجتمعي لدى مختلف شرائح المجتمع، تعزيزاً للوقاية من الجريمة، حيث استفاد منها العام الماضي 617 ألف شخص، عبر حملات وبرامج مجتمعية، التي نفذتها إدارة الشرطة المجتمعية، تنوعت في تقديم النصح والإرشاد، من خلال أنشطة وفعاليات مجتمعية على مدى أشهر عام 2018.

وأكد العفاري لـ «البيان»، أن الشرطة المجتمعية تركز على الاهتمام بالتوعية الإلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال الرسائل التثقيفية والقانونية والأمنية، لمد جسور التعاون والتواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتفعيل الشراكة المجتمعية، ونشر الوعي الأمني.

وأوضح العقيد الدكتور حمود العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن أساليب تنفيذ الفعاليات والمشاركات المجتمعية، تنوعت ما بين توعية مباشرة عبر الوسائل التقليدية، ومحاضرات، وحملات نفذت مع الشركاء الداخليين والخارجيين، كحملة «سلامة الأطفال»، والنصب الهاتفي «خلك حذر»، النسخة الأولى، ومكافحة التسول وحماية الممتلكات، وحملة «حياتي أغلى»، للتوعية بأضرار المخدرات، إضافة إلى حملة «سياحتي آمنة» و«شتاؤنا آمن».

وأشار إلى أن الحملات شملت أيضاً التواصل التوعوي مع الجمهور، من خلال المشاركة في المعارض، وطباعة كتيبات إرشادية، استفاد منها ما يقارب 70 ألفاً، ومواد إعلامية مختلفة.