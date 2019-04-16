الشرطة السياحية في العين تستعرض جهود الدولة في ترسيخ التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت محاضرة نظمها فرع الشرطة السياحية بمنطقة العين بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي جهود دولة الإمارات، والتي تقدم نموذجاً رائداً في التسامح، وعقدت بالتعاون مع الأرشيف الوطني ومتنزه الـعـيـن لـلـحـيـاة الـبـريـة (حديقة العين للحيوانات).

وأقيم معرض على هامش الفعالية تضمن عرض كتيبات وبرشورات بأكثر من لغة تبرز جهود الشرطة السياحية في تعزيز الأمن السياحي وإرشاد السياح للاماكن السياحية.

وألقى المحاضرة محمد إسماعيل عبدالله ضابط برامج تعليمية أول في الأرشيف الوطني على مسرح مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، بحضور غانم مبارك الهاجري مدير عام «متنزه العين للحياة البرية (حديقة العين للحيوانات) ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء والرائد راشد المهيري رئيس قسم الشرطة السياحية وعدد من المسؤولين والموظفين بالحديقة والضباط.

واستعرض المحاضر دور الأرشيف الوطني في حفظ التراث وتاريخ الدولة ومراحل التأسيس وأقسامه وأجنحته.

وتحدث عن جهود الدولة في ترسيخ قيم التسامح وإنشاء وزارة للتسامح بالتركيز على دور مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ مفهوم التسامح والتعايش السلمي بين الدول والشعوب.

وسرد المحاضر عدداً من القصص التي ترسخ معاني المحبة والتسامح ومواقف زايد الخير في تعزيز القيم الإنسانية.

وأشار إلى مظاهر التسامح، والعادات والتقاليد الأصيلة، والقوانين مثل قانون وديمة وقانون التميز والكراهية.

وفي ختام المحاضرة كرّم الرائد راشد المهيري غانم الهاجري والمحاضر محمد إسماعيل على تعاونهم مع شرطة أبوظبي في إنجاح إقامة مثل هذه المحاضرات.