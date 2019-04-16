«خيرية سعود المعلا» في أم القيوين تطلق «التسامح نهجنا» أكتوبر المقبل

المصدر: ■ أم القيوين - عصام الدين عوض

أعلنت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين عن إطلاق مبادرة «التسامح نهجنا» بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومخيم الشمس بالإمارة في أكتوبر المقبل وتستمر لمدة 3 أشهر.

وسوف تتخللها عدد من الفعاليات والمسابقات بمشاركة واسعة من الدوائر الحكومية والمحلية في أم القيوين، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وتتضمن 12 فعالية تراثية ورياضية ومسابقات متنوعة تستهدف المواطنين والجاليات العربية والأجنبية وطلاب المدارس والمهتمين بالتراث.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في قاعة الاتحاد بحضور راشد الحمر مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ مروان بن عبدالله المعلا رئيس مجلس إدارة مخيم الشمس، والدكتور سامر أحمد سفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وعامر إبراهيم المنسق العام للمبادرة.

وأكد مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين أن مبادرة «التسامح نهجنا» تأتي تزامناً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2019 عاماً للتسامح، مبيناً أن جميع الفعاليات التي سوف تقام ضمن المبادرة تعبّر عن تلاحم المجتمع الإماراتي.

من جهته قال الشيخ مروان بن عبدالله المعلا رئيس مجلس إدارة مخيم الشمس إنه تم تخصيص موقع في مخيم الشمس لتنظيم الفعاليات المتنوعة والتي تناسب جميع فئات المجتمع العمرية، كما أنه سيتم تحديد يوم مخصص للجنسيات كافة للمشاركة.