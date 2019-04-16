تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي في رأس الخيمة اليوم

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ينظم برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، اليوم حفل تكريم الفائزين بفئات جائزة التميز الحكومي في دورتها الثالثة عشرة، بمسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وبحضور رؤساء ومديري الجهات الحكومية والخاصة وموظفي حكومة رأس الخيمة ومديري الجهات الاتحادية في الإمارة.

وأوضحت إدارة برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، أن الدورة 13 تنافس على فئاتها 18 جهة حكومية، واستغرقت فترة التقييم أكثر من 60 يوماً، موزعة بين التقييم المستندي والزيارات الميدانية للجهات المشاركة، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية للمشاركين في فئات التفوق الوظيفي، حيث بلغ إجمالي عدد الترشيحات في هذه الدورة 270 ترشيحاً، وفاز منها 104 جهات وموظفين.

وأشار البرنامج إلى أن الفئات الفائزة تركزت على: التكريم الخاص، وتكريم فائقي التميز، والفائزين بجائزة التميز الحكومي «التفوق الوظيفي والتي يندرج تحتها: الموظف المبتكر، والموظف المتميز في إسعاد المتعاملين، والمدير / المشرف المتميز، والأخصائي المتميز، والإداري المتميز»، وفي فئة الوحدة التنظيمية المتميزة: إدارة المهام الرئيسية المتميزة، وإدارة الخدمات المساندة المتميزة، والمكتب المساند المتميز، والوحدة التنظيمية المبتكرة، ومكتب التطوير المؤسسي المتميز.

ويأتي ضمن فئة جائزة التميز المؤسسي، 7 فئات هي: المشروع الخدمي المشترك المتميز، والمبادرة المتميزة في ترشيد تكلفة الخدمات، والمبادرة المتميزة في تحسين جودة الخدمات، والجهة الحكومية المتميزة في إدارة الموارد والممتلكات، وأسعد بيئة عمل، والجهة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، والجهة الحكومية المتميزة في التحسين المؤسسي.

ويهدف برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي إلى ترسيخ دعائم التميز والجودة والإبداع في العمل المؤسسي للحكومة وتطوير القدرات والإمكانات المؤسسية الذاتية، وتشجيع التنافس بين المؤسسات الحكومية، واكتشاف واستقطاب وتطوير الطاقات والقدرات البشرية الواعدة، وتأسيس ودعم الشراكة مع مختلف المؤسسات الاتحادية والإقليمية والعالمية، وإعداد الدراسات والأبحاث لأغراض التطوير المؤسسي، ضمن فئات الجائزة الـ17 التي تمثل العنصر الأساسي في منهجية التميز الحكومي، اعتماداً على النموذج الأوربي للتميز، ومنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، لتبنى الدور التأهيلي والتطويري لمؤسسات رأس الخيمة.