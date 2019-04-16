1386 دورة تدريبية لعمال مزارع أبوظبي خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 1386 دورة تدريبية لعمال المزارع في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، شارك فيها نحو 6986 عامل مزرعة.

حيث تم تدريبهم على أفضل الممارسات الزراعية الصحيحة لمختلف المحاصيل التي يتم زراعتها خلال الموسم الحالي.

وتتنوع أشكال الدورات التدريبية ضمن برنامج تدريب عمال المزارع الذي أعدته الهيئة لعام 2019 لتشمل زيارات حقلية للمزارع وورشاً تدريبية في المزارع الإرشادية بهدف توعية عمال المزارع بأفضل الممارسات الزراعية وطرق الزراعة الحديثة وآليات الري السليمة والاستخدام الأمثل للمياه، بالإضافة إلى المساعدة في زيادة إنتاجية المزارع وتحسين جودة الإنتاج المحلي.

حيث يتضمن البرنامج 23 موضوعاً تدريبياً متخصصاً في الري، ورش المحاصيل، وإنتاج التمور، ووقاية المحاصيل، والممارسات الزراعية الجيدة، وطرق العناية بالمحاصيل الحقلية. بالإضافة إلى الزراعة في البيوت المحمية والزراعة العضوية.

تدريب

واستحوذت الدورات التدريبية الخاصة بتدريب العمال على الطرق الآمنة لرش المحاصيل على نحو 54.4% من مجموع الدورات التدريبية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم تنفيذ نحو 754 دورة، استفاد منها حوالي 5300 عامل مزرعة، تعرفوا على طرق رش المحاصيل وأنواع وكميات المبيدات الآمنة لكل محصول.

بالإضافة إلى التوعية بسبل الوقاية الشخصية وطرق استخدام المبيد وحفظه والتخلص منه بطريقة آمنة وفقاً لأفضل المعايير المتبعة في هذا المجال. في حين تم تنظيم 169 دورة للتوعية بطرق الزراعة والحصاد في البيوت المحمية و140 دورة تدريبية للتوعية بخدمات النخيل وإنتاج التمور.

أما أنشطة الري فقد استحوذت على 116 دورة تدريبية وزيارة إرشادية، مقابل 69 دورة تدريبية للعناية بالمحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة، حيث تم توعية العمال بطرق تطعيم أشجار الفاكهة والتقليم وطرق التسميد في الحقل المكشوف والتعقيم الشمسي للتربة وطرق إكثار شتلات محاصيل الخضروات.

مهارات

وتتواصل الدورات التدريبية طوال العام للمساهمة في تحسين مهارات وخبرات العمال وتأهيلهم لاتباع أفضل الممارسات الزراعية التي تعود بالنفع على المزرعة وصاحبها، حيث تساهم الممارسات الزراعية الجيدة وتطبيق أنظمة الزراعة الحديثة في زيادة إنتاج المزارع المحلية وتحسين دخل المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد المهندس ثامر القاسمي المتحدث باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرص الهيئة على استمرار برامج تدريب وتأهيل عمال المزارع بهدف تغيير المفاهيم التقليدية السائدة لديهم والارتقاء بقطاع الزراعة وتحقيق رؤية حكومة أبوظبي في تطبيق مبادئ الزراعة المستدامة وزيادة إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية دون استنزاف الموارد الطبيعية وخاصة المياه.