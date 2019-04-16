انطلاق «ماراثون تكنولوجيا المعلومات» الخميس

المصدر: العين - وام

تنطلق النسخة الثانية عشرة من ماراثون تكنولوجيا المعلومات بعد غد الخميس تحت عنوان «إنترنت الأشياء لمستقبل أفضل».

وذكرت جامعة الإمارات أن الماراثون يستهدف طلبة المدارس والكليات في الدولة ويتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بمشاركة عدد من المدارس والجامعات بالدولة.

وستشمل الفعاليات مجموعة من المسابقات أبرزها: «البرمجة في تقنية المعلومات» فئة الطلاب من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر و«المفكر الناشئ» فئة الطلاب من الصف الثالث وحتى الصف التاسع لبرمجة وتصميم ألعاب ترتكز على الإبداع والابتكار التقني باستخدام برنامج البرمجة المرئية، Scratch، أو نظام مايكروسوفت للبرمجة على شبكة الإنترنت، ويسمى Touch Develop.

ومسابقة المفكر الناشئ «العالم الذكي» لبناء تطبيق الموبايل «حلمي الذي لم يتحقق بعد»، والتي يتنافس فيها الأطفال في اقتراح أفكار مبتكرة وجديدة لتطبيقات الموبايل. وتمثل تحدياً للقدرة التخيلية للأطفال لتحقيق أحلامهم. وسيتخلل الماراثون منتدى لعرض مشاريع مبتكرة للطلبة في إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والعالم الافتراضي.