8 معايير للمكاتب وشركات المقاولات بشأن «التفوق الهندسي»

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

حددت بلدية دبي 8 معايير للمكاتب الهندسية وشركات المقاولات العاملة في الإمارة بشأن «التفوق الهندسي» الذي أنشأته البلدية لشركات المقاولات الهندسية، بهدف تحفيزها على استدامة التفوق خلال قياس مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والمعايير المعتمدة في الإمارة عبر محورين رئيسيين تشتمل المعايير الثمانية.

جاء ذلك إلحاقاً لتعميم بشأن «التفوق الهندسي» للمكاتب الاستشارية الهندسية الصادر في مايو 2017، وفي إطار جهود بلدية دبي للتطوير والتحسين المستمر في مزاولة المهن الهندسية .

متطلبات

ويتمثل المحور الأول في متطلبات التسجيل والـتأهيل والمزاولة، ويتضمن 3 معايير فرعية هي: مدى الالتزام بتوفير متطلبات التجديد السنوي، ومدى الالتزام باستمرارية توفير معايير المزاولة، إلى جانب خلو السجل من مخالفات مزاولة المهن الهندسية، فيما يتمثل المحور الثاني في متطلبات تنفيذ المشاريع وتشمل 5 معايير فرعية.

تقييم دوري

وأوضحت أن تقييم المكاتب الهندسية وشركات المقاولات سيكون دورياً وحسب نوع المبنى، وسيتم نشر البيانات المفتوحة المعلنة من البلدية اعتباراً من بداية العام الجاري. وأشارت إلى أن معايير تقييم المكاتب الهندسية تتوزع درجاتها 25% لمعايير تأهيل الاستشاريين، و40% لمعايير ترخيص البناء و35% لمعايير رقابة البناء.

وتكون فئات التصنيف الأولى 5 نجوم ودرجاتها 90 ـ 100، الثانية 4 نجوم درجاتها 80 ـ 89، الثالثة 3 نجوم درجاتها 70 ـ 79، الرابعة نجمتان ودرجاتها 60 ـ 69.

وبالنسبة لمعايير تقييم شركات المقاولات فتتوزع 25% لمعايير تأهيل المقاولين، و75% لمعايير رقابة البناء. ويتم تصنيف شركات المقاولات إلى 4 فئات بنفس التصنيف والدرجات لتقييم المكاتب الهندسية.