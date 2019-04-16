دائرة النقل تطلق خدمة إعادة تعبئة بطاقة «حافلات» إلكترونياً

Ⅶ أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن إطلاق خدمة جديدة لمستخدمي الحافلات تسمح بإعادة تعبئة بطاقات «حافلات» إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الرسمي «www.dot.abudhabi.ae» وعبر موقع وتطبيق «درب» «www.darb.ae» سعياً منها لتحسين خدمات النقل العام في الإمارة.

وجاءت هذه المبادرة ضمن حزمة من المبادرات لتفعيل الخدمات الذكية في الدائرة والتي تهدف إلى جعل رحلة الانتقال بالحافلة تجربة أكثر سهولة وأقل زمناً والتي بدأت فيها الدائرة بتوحيد جميع فئات بطاقات «حافلات» تحت بطاقة واحدة تخدم جميع فئات مستخدمي حافلات النقل العام.

بالإضافة إلى إمكانية الحصول على البطاقة من مراكز البيع وأجهزة شراء التذاكر المتوفرة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، تعمل هذه المبادرة من خلال موقع دائرة النقل الرسمي وتطبيق «درب» على توفير خاصية إعادة تعبئة الرصيد في بطاقة «حافلات» إلكترونياً عن طريق الروابط الموجودة والتي تطلب من المستخدم إدخال الرقم المتسلسل المدون أسفل البطاقة ومن ثم تحديد المبلغ المطلوب إضافته كرصيد والدفع إلكترونياً عبر البطاقة الائتمانية.