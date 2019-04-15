محمد بن زايد يستقبل أبناء الشهداء المشاركين في برنامج "خطوات"

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أبناء الشهداء المشاركين في برنامج الإرشاد و التوجيه المهني "خطوات" الذي أطلقه مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع صندوق الوطن والذي يستهدف الطلاب المتفوقين دراسيا لاكتشاف الخيارات المتعلقة بمسارهم المهني المستقبلي و التعرف على تحديات بيئات العمل المختلفة.

وتبادل سموه وأبناء الشهداء يرافقهم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر الأحاديث الأبوية حول طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية وتعرف منهم على مدى الاستفادة من مثل هذه البرامج والفرص العملية والتدريبية التي توفرها لهم لصقل مهاراتهم وامكاناتهم.

وحث سموه أبناءه الطلبة على العمل بجد واجتهاد لتحقيق التفوق والاستفادة القصوى من الفرص التي تتاح لهم لتعزيز تحصيلهم العلمي وإعدادهم وتأهيلهم للمراحل المستقبلية من حياتهم.. مؤكدا أن أبناء الشهداء وأسرهم محل اهتمام وعناية خاصة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وقيادة الدولة التي تسعى إلى بناء قدراتهم النوعية المتميزة وتمكينهم للإسهام في مسيرة تنمية الوطن ومستقبله.

من جانبهم أعرب الطلبة المشاركون في برنامج "خطوات" عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مثمنين الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة لأبناء الشهداء وحرص سموه على المتابعة المستمرة لهم و تقديم الدعم لأسرهم و تلبية احتياجاتهم.. مؤكدين أن اهتمام سموه بهم يعد حافزا لرفع مستوى أدائهم وتحصيلهم أعلى الدرجات العلمية.

يذكر أن برنامج "خطوات" يأتي في إطار سلسلة البرامج والمبادرات التي ينفذها مكتب شؤون أسر الشهداء لإعداد وتأهيل وتمكين أبناء الشهداء.. ويهدف إلى التعرف على اهتمامات الطلبة وإلحاقهم بمجالات العمل التي تتوافق وطموحاتهم من خلال التدريب في مختلف القطاعات وتشمل الطاقة والبحوث والفضاء والاتصال والتكنولوجيا إضافة إلى الطيران والاستثمار والعلوم السياسية والقضاء والمجالات الإدارية إلى جانب إرشادهم وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل والاستفادة من إمكاناتهم ومهاراتهم وتوجيهها إلى الطريق الصحيح.

حضر اللقاء معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.