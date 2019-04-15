محمد بن زايد يستقبل وفد مجموعة شنغهاي غوجي الصينية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفد مجموعة شنغهاي غوجي الصينية برئاسة مديرها العام جي تشوان باو والعاملة في المجالات الاستثمارية والصناعية والعقارية.

وتعرف سموه من الوفد على أعمال الشركة ومجالات تعاونها مع نظيراتها من الشركات الإماراتية في إنشاء المشاريع الاستثمارية والعقارية والصناعات المستدامة المشتركة .

حضر اللقاء .. سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة عبدالحليل عبدالرحمن البلوكي بجانب عدد من المسؤولين في الشركة الصينية.

