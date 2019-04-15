35 % ارتفاع المسافرين عبر منفذ حتا الحدودي العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن منفذ حتا البري الذي يعد واجهة برية رئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويربط الدولة بسلطنة عمان الشقيقة تعامل مع 898 ألفاً و100مسافر خلال الربع الأول من عام 2019، وأظهرت الإحصائيات نمواً متسارعاً في عدد المسافرين عبر المنفذ خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة المسافرين هذا العام إلى 35% مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي يحتم تضافر الجهود لنكون على أتم الاستعداد لتسهيل إجراءات المسافرين خاصة في مواسم العطلات الرسمية والأعياد. مما يسهم في تحقيق سعادتهم، ويعزز السمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات على مستوى العالم».

وأشاد اللواء محمد المري بجهود موظفي الإدارة في منفذ حتا البري خلال العطلات الرسمية، ودورهم الكبير في تسهيل إجراءات المسافرين، وتعاونهم كفريق واحد وتقديم كافة التسهيلات لهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمنفذ حتا الحدودي رافقه خلالها العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعقيد نبيل القرقاوي نائب مساعد المدير العام لقطاع المنافذ البحرية والبرية، والمقدم راشد الكتبي مدير منفذ حتا البري، وعدد من كبار الضباط في إقامة دبي.

كما اطلع اللواء محمد أحمد المري خلال جولته على سير العمل في المنفذ والخدمات التي يتم تقديمها في مرافق المنفذ، ووجه كافة موظفي المنفذ بأن يكونوا على أتم الاستعداد خلال الفترة القادمة لاستقبال زوار دولة الإمارات العربية المتحدة القادمين والمغادرين عبر المنفذ، ووضع خطة متكاملة للاستعداد لشهر رمضان المبارك ولعطلة عيد الفطر، نظراً للعدد الكبير من المسافرين خلال هذه الفترة.