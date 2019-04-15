«حصاد المعرفة» يناقش تمكين ثقافة الابتكار

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ملتقى حصاد المعرفة الخامس الذي نظمته الإدارة العامة للشؤون الإدارية في فندق فورسيزونز جميرا تحت شعار «بالمعرفة نبتكر»، حيث ناقش الملتقى موضوع الابتكار بالمعرفة، ودور المشاريع المعرفية في صناعة المعرفة، وسبل تمكين ثقافة الابتكار، واقتصاد المعرفة وتأثيره المحلي والعالمي، مستعرضاً الشوط الذي قطعته شرطة دبي في هذا المجال، تماشياً مع سياسة واستراتيجية الدولة في مجال المعرفة والابتكار. حضر الملتقى اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء المهندس كامل السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

استثمار

وقال العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية: إن الجميع يتفق على الأهمية البالغة لامتلاك المعرفة على الصعيد الشخصي والمؤسسي، واستمرار الطلب لتحصيل المعارف بشتى أنواعها، مؤكداً أن المؤسسات بحاجة إلى المعرفة ونجاحها أو فشلها في استثمار تلك المعرفة يكمن في وجود إدارة فاعلة للمعرفة، والإدارة الفاعلة لا تأتي إلا عبر القدرات والممكنات المتوفرة في المؤسسات لإدارة المعرفة.

تكريم الفائزين

وفي ختام الملتقى كرّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعه اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء دكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، الفائزين بالحدث الأهم في الملتقى وهو جائزة «برنامج المشاريع المعرفية» المعتمد من القيادة العامة لشرطة دبي، وفقاً لنظام تصنيف المشاريع إلى ثلاث فئات، وهي فئة الخمس نجوم، وفئة الست نجوم، وفئة السبع نجوم.

وفازت الإدارة العامة للتدريب بجائزة السبع نجوم، وحصلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على جائزة الست نجوم، وفي فئة الخمس نجوم حصدت الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، ومركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، ومركز شرطة بردبي الجائزة، وكذلك الفائزون بجوائز التميز في الإنتاجية. كما كرم العميد أحمد محمد رفيع الموظفين القائمين على برنامج فرسان المعرفة من مختلف الإدارات العامة.

7 معايير

أوضح المقدم دكتور إبراهيم أحمد سباع المري، مدير مركز المعرفة والابتكار، أن برنامج المشاريع المعرفية في شرطة دبي، هو أول برنامج مؤسسي يركز على ردم الفجوات المعرفية من خلال الابتكار في استثمار رأس المال البشري والقدرات المؤسسية، ويتبنى 7 معايير رئيسية، ويحدد الفجوات المعرفية بشكل دقيق وواضح، ويحدد أفضل الجهات التي تمتلك المعرفة المراد الحصول عليها، ويساعد في التعرف على الأصول المعرفية البشرية في المؤسسة، والتي لها مخزون من الخبرات والمهارات.