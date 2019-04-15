«المذيع الناجح» ورشة تدريبية لمؤسسة التنمية الأسرية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية متمثلة في مكتب الإعلام، مبادرة (إعلامي المستقبل)، التي تستهدف الأطفال من 6 إلى 12 عاماً، حيث استقبل المختبر الإبداعي في مقر منطقة صانعي الإعلام بأبوظبي (twofour54) الخميس الماضي أول دفعة من المشاركين في ورشة «المذيع الناجح»، التي تم تنفيذها ضمن المبادرة بالتعاون مع المركز الأكاديمي للاستشارات والتطوير المؤسسي في الشارقة، وقدمتها المدربة المعتمدة آمنة ياسين الظهوري.

وتناولت الظهوري خلال الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بكيفية صنع إعلاميي المستقبل، ومنها مهارات تعزيز الثقة بالنفس والتحدث ببراعة أمام الجمهور، ومهارات الاتصال والإنصات، وبالإضافة إلى محور كيف أصبح إعلامياً ناجحاً؟ وجاء من ضمن أهداف الورشة تعريف الأطفال بأهم صفات المذيع الناجح والمهارات التي يجب أن يمتلكها سواء كانت مهارات عملية أو ذاتية، وشرح طبيعة العمل في المجالات الإعلامية، وتعزيز الثقة بالنفس لدى المذيعين الصغار، وتعليمهم الطرائق التي تساعدهم على التحدث بثقة أمام الجمهور. كما ركزت خلال الورشة على تدريب الأطفال عملياً عن طريق عدد من الوسائل المتنوعة والممتعة التي تساعدهم تستنطق قدراتهم وتعرّف بصفاتهم الجيدة التي يتميزون بها، ومن ثم مناقشتها مع زملائهم وتشجيعهم عليها، كما تم خلال الورشة مناقشة المبدعين الإعلاميين الصغار حول أهم صفات المذيع الناجح وكيفية تنميتها وتطويرها.

وقالت فاطمة راشد الخطيبي الظنحاني، مسؤولة مبادرة (إعلامي المستقبل)، إن المبادرة تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال الإعلامية وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم، وتسليط الضوء على قدراتهم، ومنحهم فرصة الظهور والتأثير الإعلامي، ونقل رسائل اجتماعية هادفة لأفراد المجتمع، وضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد الأسرة والمجتمع، بهدف التأثير فيهم وإحداث التغيير السلوكي والاجتماعي، بالإضافة إلى إشراك أصحاب الهمم في التعبير وإظهار مواهبهم المتنوعة.

وذكرت الظنحاني، أن مبادرة (إعلامي المستقبل) تتضمن عدداً من الورش والدورات التدريبية التي تتناول موضوعات إعلامية مختلفة يقدمها مدربون وإعلاميون معتمدون ومنها الإلقاء، تقديم البرامج التلفزيونية والإذاعية، التمثيل، مهارات التصوير الفوتوغرافي، وأساسيات التصميم الإلكتروني، الإعلام الرقمي والظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المثقف الصغير والراوي.

وأضافت الظنحاني، أن المؤسسة نفذت أولى ورش المبادرة خلال الربع الأول من العام الحالي بعنوان (أنا مبدع بإلقائي) بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتعرف الأطفال من خلالها إلى أساسيات ومهارات الإلقاء.