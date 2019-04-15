«بريد الإمارات» يحصد جائزة الخدمة المميزة للمتعاملين من اتحاد البريد العالمي

المصدر: دبي - البيان

حصد بريد الإمارات للمرة الثالثة جائزة الخدمة المميزة للمتعاملين في مجال خدمات البريد السريع الدولي، ضمن الجائزة العالمية للبريد العاجل (EMS) التابعة لاتحاد البريد العالمي، لتصبح بذلك دولة الإمارات هي الأولى عربياً في الفوز بهذه الجائزة المرموقة ثلاث مرات، وبما يؤكد على المكانة الراسخة لبريد الإمارات كمؤسسة رائدة في مجال البريد والتوصيل السريع والبريد السريع قادرة على مواكبة المتطلبات المتغيرة للعملاء.

وفي هذا الصدد، ثمّن عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة، هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الفوز بالجائزة للمرة الثالثة يأتي تتويجاً للتوجيهات المتواصلة للقيادة الرشيدة والرامية إلى تعزيز مكانة الدولة الريادية على مختلف الأصعدة، والحفاظ على المكتسبات والبناء عليها لمواصلة مسيرة التميز والريادة لدولة الإمارات، مشدداً على أن الجهود المبذولة لموظفي بريد الإمارات شكلت ركيزة أساسية ومباشرة لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال الأشرم: «تنطوي خدماتنا البريدية على المتعاملين انطلاقاً من معرفتنا العميقة باحتياجاتهم وتطلعاتهم نحو شريك موثوق فيما يتعلق الأمر بإرسال واستلام الطرود محلياً وإقليمياً ودولياً، ويأتي تتويجنا بهذه الجائزة كثمرة لجهودنا الدؤوبة في تقديم أرقى الممارسات العالمية في مجال خدمات المتعاملين، والتطوير المستمر لآلية العمل لمواكبة المتغيرات العالمية في هذا المجال».