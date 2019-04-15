الإمارات تنظم أعراساً جماعية في 11 محافظة يمنية

المصدر: أبوظبي - وام، عدن - البيان

تُنظم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من الأعراس الجماعية لـ2200 شاب وفتاة في 11 محافظة يمنية العام الجاري، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونُظم العرس الأول في سقطرى، واشتمل على 400 زيجة. في السياق، تواصل القوات المشتركة تقدمها من محافظة إب جنوب العاصمة نحو محافظة ذمار المجاورة لصنعاء، بينما استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية تجمعات لنازحين مدنيين في محافظة الحديدة.

إلى ذلك، ناقش البرلمان الموازنة العامة للمرة الأولى منذ 4 سنوات، وبارك رئيس الحكومة الإنجاز التاريخي المتمثل بانعقاد مجلس النواب في سيئون.

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