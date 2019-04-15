شرطة أبوظبي تناقش الثقافة المرورية في المجتمع

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت شرطة أبوظبي تعزيز الثقافة المرورية والالتزام بقوانين وأنظمة المرور بصورة إيجابية وحضارية في مجتمعنا، ضمن ندوة بمجلس زاخر بمنطقة العين نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، وشاركت فيها إدارة مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأهالي وأعيان المنطقة في منطقة العين.

وأكد الرائد حمدان حسن ذيبان- مدير فرع العلاقات العامة بإدارة مرور منطقة العين، ضرورة غرس قيم احترام القوانين المرورية لدى شرائح المجتمع كافة، وزيادة مستوى الوعي المروري الإيجابي لديهم، لاسيمابين فئة الشباب لحمايتهم وحماية الآخرين من الحوادث.

وأشار إلى الدور الفعال لأولياء الأمور في التصدي لبعض السلوكيات غير المسؤولة التي تصدر من بعض فئات المجتمع مثل القيادة بتهور وإزعاج الآخرين في ساعات متأخرة من الليل، داعياً إلى أهمية تعاون الأهالي مع الجهات المختصة لحثهم على الالتزام بطريقة إيجابية.

واستعرض جهود شرطة أبوظبي في تعزيز الوعي المروري بأهمية قيادة المركبة بإيجابية والتقيد بربط حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وأهمية الالتزام باستخدام الإشارات عند تغيير الاتجاه لأهميتها في الوقاية من الحوادث، باعتبارها «لغة الطريق»، التي توضح للسائقين الآخرين رغبة قائد المركبة في التوقف، أو تغيير اتجاه مسار مركبته، أو التنبيه لوجود طارئ على الطريق.