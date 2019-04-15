عدم إبلاغ الناجين عن حريق «زاخر» سارع في انتشاره

المصدر: أبوظبي - البيان

أوضح الرائد خميس عوض الوحشي مدير مركز التدخل السريع بمنطقة زاخر بالعين التابع لمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي، أن عدم قيام الناجين بإبلاغ غرفة العمليات وقت نشوب الحريق الذي وقع في أحد المساكن الشعبية بمنطقة زاخر في العين فجر الجمعة الماضي وأدى لوفاة 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية كان من الأسباب التي سارعت في انتشاره.

وأضاف: قام أحد المواطنين من سكان المنطقة بتصرف إنساني مسؤول حينما أبلغ غرفة العمليات بالحريق، مشيراً إلى أنه جارٍ معرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

وكانت عمليات العين قد تلقت البلاغ في تمام الساعة 5:53 صباحاً، وعلى الفور تحركت سيارات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق حوالي 6:36 موضحاً أن شخصين من الجنسية الآسيوية حاولا إطفاء الحريق والتدخل لإنقاذ البقية إلا أن ألسنة اللهب حالت دون ذلك، وقد نُقلت حالتان مصابتان إلى أحد المستشفيات بالعين لتلقي العلاج.

وأهاب مدير مركز التدخل السريع بمنطقة زاخر بأفراد المجتمع بكافّة شرائحهم إلى التواصل المستمر مع الجهات المختصة والإبلاغ عن حالات الحرائق والأزمات، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي وباستمرار في توعية كافة الجاليات.