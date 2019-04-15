40 % انخفاض القضايا العمالية في أبوظبي العام الماضي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أشارت دائرة القضاء- أبوظبي إلى أن حملات التوعية في نشر الثقافة القانونية بين العمال أسهمت في خفض إجمالي عدد القضايا العمالية خلال عام 2018 بواقع 6 آلاف و950 قضية، حيث انخفضت من 16 ألفاً و897 قضية في عام 2017 إلى 9 آلاف و947 قضية، بنهاية عام 2018 الماضي، بنسبة وصلت إلى 40%.

واستهدفت الحملات التوعية العمالية التي أطلقتها دائرة القضاء خلال عام 2018 أكثر من 136 ألف عامل في المدن العمالية بإمارة أبوظبي، حيث تم توفير الاستشارات القانونية وغيرها من الخدمات التي تمكنهم من معرفة سير دعواهم وحقوقهم المختلفة.

مبادرات

وعكفت دائرة القضاء خلال العام الماضي على إدراج مبادرة تستهدف توسيع مهامها التوعوية ونشر الثقافة القانونية وذلك عبر تنظيم زيارات لأصحاب العمل للتوعية بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل، فضلاً عن عرض أفلام توعوية بعدد من اللغات، وتكريم أفضل مدينة عمالية، والعامل المتميز على مستوى كل مدينة، إلى جانب توسعة نطاق الحملة لتشمل العمالة النسائية.

وشهد العام المنصرم إجراء مجموعة من التغييرات، شملت إنشاء 3 دوائر عمالية كلية بدلاً من واحدة، و10 دوائر عمالية جزئية، ودائرتين للتنفيذ العمالي، و3 دوائر للاستئناف العمالي، ودائرتين للمحكمة السريعة بمركز توافق التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرتين بمركز توافق للنظر في الأوامر المستعجلة، حيث يمكن إصدار أوامر مثل إعادة جواز السفر للعامل وأوامر لشركات التأمين، كما تم إنشاء دائرتين بممركز توافق للبت في نزاعات عمال الخدمة المساعدة بشكل سريع.

ألف سؤال

وعملت اللجان التابعة لدائرة القضاء- أبوظبي على تقديم محاضرات للعمال، بخمس لغات، تتضمن العربية، الإنجليزية، الأوردو، البشتو، البنغالية، وذلك للتعريف بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة في الدولة، فضلاً عن الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات، وتقديم الاستشارات القانونية، التي بلغ عددها نحو 1000 سؤال واستشارة قانونية، تركزت حول كيفية احتساب المستحقات العمالية والإجازات، وآلية تقديم الشكاوى.