شرطة دبي تنظم كرنفالاً لمحبّي الكلاب البوليسية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت إدارة التفتيش الأمني K9، التابعة للإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي، كرنفالاً لمحبي الكلاب البوليسية، في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة أكثر من 3500 شخص من محبي الكلاب البوليسية ومربيها والعائلات من مختلف الجنسيات، ووجود أكثر من 500 كلب.

حضر الكرنفال العقيد عارف عبد الله مرشد، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، والعقيد عبيد بن يعروف، مدير إدارة حماية الشخصيات، والمقدم هشام السويدي، مدير إدارة أمن المتفجرات، والمقدم طارق هلال السويدي، رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم عيسى عبيد من الإدارة العامة للمخدرات، ووفد من جمارك دبي ووزارة الداخلية. وقال العقيد عارف عبد الله مرشد إن الملتقى الذي ينظم للمرة الثالثة تضمن عروضاً شيقة للكلاب البوليسية، ومسابقات وفعاليات متنوعة، شهد هذه المرة تقديم خدمة تبني الكلاب بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، بالإضافية إلى فحوصات وتطعيمات مجانية للكلاب.

وتضمن الملتقى ساحة مخصصة لتدريب كلاب أفراد الجمهور وتقديم النصائح وإرشادات حول كيفية التعامل معهم، بالإضافة إلى مناطق لاستراحة الزوار من مطاعم ومقاهٍ ومناطق للمرح والتسلية خاصة بالأطفال.