5781 مكالمة و203 بلاغات مرورية تلقتها شرطة دبي في 13 ساعة

المصدر: دبي - البيان

تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة، في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، 5781 مكالمة هاتفية، وسجلت 203 بلاغات حول وقوع حوادث مرورية، في 13 ساعة من الساعة 6 من مساء السبت إلى الساعة 7 من صباح الأحد وذلك بسبب الأحوال الجوية.

وحث مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالنيابة، العقيد محمد عبدالله المهيري، جميع السائقين على اتباع النصائح والإرشادات، التي تطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون طرقنا آمنة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية، التي تقع أثناء الأجواء الممطرة تكون خطرة.

وناشد السائقين ومستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الطقس، والتأكد من الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة، بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم، وتخفيف السرعة ليتمكنوا من الوقوف ضمن مدى الرؤية الأمامية، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

وأكد العقيد المهيري أهمية استخدام جميع المركبات الأنوار في ساعات الصباح المبكر، والتأكد من حالة الطقس، من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطرة، بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كافٍ.