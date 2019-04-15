بلدية دبي تتخلص من تجمعات مياه الأمطار بزمن قياسي

المصدر: دبي - وائل نعيم

قال المهندس طالب جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية، ورئيس فريق غيث دبي التابع للبلدية إن الفريق نجح في التخلص من تجمعات مياه الأمطار، والحفاظ على انسياب الحركة المرورية في شوارع دبي، دون أي تجمعات لمياه الأمطار في زمن قياسي، مشيراً إلى أن دبي تأثرت بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لوجود المنخفض الجوي السطحي مع وجود منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا، والتي أدت إلى تشكل السحب المتوسطة في جميع أنحاء الإمارة، والتي تحولت إلى سحب رعدية ممطرة، وسجلت محطة نخلة جميرا 25.6 ملم كأعلى هطول في الإمارة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية، حيث بلغت سرعة الرياح في بعض المناطق 54 كلم /‏ الساعة، والتي تسببت في ارتفاع موج البحر، ومن المتوقع أن تستمر الرياح النشطة وارتفاع الموج حتى الأربعاء.

وأضاف: تابع الفريق خرائط الأرصاد الجوية للمناطق المتوقع أن تتشكل فيها السحب الركامية التي يصاحبها هطول أمطار، كما تابع تطبيق نجم سهيل التابع للبلدية، حيث سجلت محطاتها الموزعة في المناطق المختلفة بالإمارة كمية هطول الأمطار. وأوضح جلفار أنه ومنذ مساء الجمعة الماضي، بدأ الاستعداد للأمطار، والوجود في كل مواقع العمل لمعالجة أي تجمعات لمياه الأمطار.