ملتقى الأسرة الإماراتي لجمعية كلنا الإمارات ينطلق غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

ينطلق غداً ملتقى الأسرة الإماراتي الأول لجمعية كلنا الإمارات، بإشراف الشيخ مسلم سالم محمد بن حم رئيس مجلس الإدارة، ومتابعة الدكتور سعيد أحمد بن هويمل العامري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المجالس والمؤتمرات، وفريق أسرة كلنا الإمارات التطوعي برئاسة هند أحمد العوضي، والذي سيعقد بقاعة الجمعية بمدينة خليفة في العاصمة أبوظبي.

ويستضيف الملتقى نخبة من الخبراء التربويين وصنّاع القرار والشخصيات المؤثرة والمؤسسات المعنية بقضايا التربية وعلاقتها بالأسر الإماراتية لمناقشة التحديات التي تواجه الأسرة في عصرنا الحالي في جميع المجالات، والمساهمة في البحث عن الحلول لهذه التحديات التي باتت تؤرق الأسرة الإماراتية.

وقال الدكتور سعيد بن هويمل العامري: يقام ملتقى الأسرة الإماراتية الأول لجمعية كلنا الإمارات ترجمةً للخطة الاستراتيجية للجمعية بأهمية تعزيز دور الجمعية في تقدير الدور الحكومي والمؤسسي المتواصل الذي تقدمه مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية في تعزيز دور الأسرة، وتمكينها من القيام بمهامها الأساسية، واستشراف الحلول المبتكرة التي تقدم الحلول الناجحة لتحديات المجتمع، وتقدير الدور الكبير الذي تقوم به بكل فخر واعتزاز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.