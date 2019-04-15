50 جنسية تستفيد من مساعدات «صندوق الفرج»

المصدر: أبوظبي - وام

يجسد صندوق الفرج قيم التسامح والتآخي الراسخة في المجتمع الإماراتي، ويعد واحداً من أبرز النماذج الرائدة للعمل الإنساني المجتمعي، التي أسهمت بشكل فاعل في تخفيف وطأة معاناة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم.

وقدم الصندوق منذ انطلاقه في عام 2009 مساعدات إلى 11 ألفاً و154 من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية يمثلون ما يزيد على خمسين جنسية، وذلك بحسب الدكتور ناصر لخريباني النعيمي رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وكشف الدكتور النعيمي عن مجموعة من المبادرات التي ينفذها الصندوق بمناسبة عام التسامح 2019 ومن أبرزها مبادرة فك كربة مائة نزيل معسر، خلال شهر رمضان المبارك، ومبادرة الإفراج عن 48 نزيلاً معسراً في الذكرى 48 لتأسيس دولة الإمارات، ومبادرة الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي التي تستهدف أطفال نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، إضافة إلى مبادرات عيديتي والمير الرمضاني وكسوة العيد والعودة إلى المدارس.

وأكد أن الصندوق يسعى إلى الالتزام بقيم التسامح وعدم التفرقة بتقديم المساعدة للنزلاء المعسرين دون تمييز بسبب الجنسية والعرق واللون والجنس والمعتقد والوضع الاجتماعي أو الاقتصادي وذلك التزاماً بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس قيم التسامح في نفوس أبناء مجتمع الإمارات، وتماشياً مع توجه القيادة الرشيدة بالدولة باعتماد قيم العدالة والمساواة والاحترام في المجتمع الإماراتي.

وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الصندوق يسعى على الدوام إلى إبرام اتفاقات رعاية وتعاون مع شركات ومؤسسات كثيرة في إطار مسؤولياتها الاجتماعية، بهدف توفير الدعم المالي، الذي يمكنه من مواصلة مسيرة العمل الخيري. وأوضح أن مساعدات الصندوق لا تقتصر على نزلاء المؤسسات العقابية بل تمتد لتشمل أسر هؤلاء النزلاء الذين يعانون بدورهم جراء إيداع معيلهم بالمؤسسة العقابية والإصلاحية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الأسر التي قدم لها الصندوق المعونات بلغ 1800 أسرة من عام 2009 وحتى نهاية عام 2018.

معايير

وحول المعايير التي يتم على أساسها اختيار الحالات المستحقة للمساعدة قال الدكتور النعيمي: إن صندوق الفرج يساعد النزلاء الموقوفين «المعسرين» على ذمة قضية أو قضايا مالية بالمؤسسات العقابية والإصلاحية شرط أن يكون النزيل المعسر قد أكمل مدة الحكم، وأن يفرج عنه بعد سداد المديونية مباشرة.ولفت إلى وجود لجان فرعية للصندوق في كل مؤسسة عقابية وإصلاحية تتولى إعداد دراسة حالة للنزلاء وأسرهم وتقييمها وإرسالها إلى اللجنة العليا للصندوق التي تتولى بدورها دراسة كل حالة على حدة.

فئات

يقدم صندوق الفرج مساعداته إلى خمس فئات تضم النزلاء العاجزين عن دفع ديون مدنية، والعاجزين عن دفع قيمة الدية الشرعية، وغير القادرين على دفع رسوم المحاكم، وأسر النزلاء العاجزة عن توفير مقومات الحياة في غياب العائل، والنزلاء الأجانب العاجزين عن شراء تذاكر سفر.