إيواء 7 أسر مواطنة وتقديم الإعاشة لـ 120 شخصاً محصوراً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أعلنت مركز هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة، أمس، عن إيواء وتسكين ‬7 أسر مواطنة بعد تضرر منازلها من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة خلال اليومين الماضيين، كما تم تقديم خدمات الإعاشة لـ 120 شخصاً من المحصورين في منطقة وادي البيح بعد نقلهم بحافلات إلى إحدى صالات الأفراح.

وأوضح منصور سعيد النقبي، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة، أن فرع الهيئة في رأس الخيمة وفر خلال اليومين الماضيين شققا فندقية لتسكين 5 أسر مواطنة من منطقة شعم شمال الإمارة وأسرتين من منطقة الفحلين بعد تضرر منازلها من هطول الأمطار الغزيرة، ودخول مياه الأودية إلى غرف المعيشة نتيجة لقرب منازلها من مجرى الوادي.

وأشار إلى أن فريق الهلال الأحمر في رأس الخيمة وفر كافة المتطلبات الضرورية لأكثر من 120 شخصاً من المواطنين والمقيمين والسياح الذين تم نقلهم إلى إحدى صالات الأفراح في وسط الإمارة، ليتم نقلهم إلى منازلهم، مؤكداً أن فرق الهلال الأحمر مستمرة في جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية في رأس الخيمة وتأمين كل سبل الراحة لجميع المتضررين من تقلبات الطقس التي تشهدها الإمارة.