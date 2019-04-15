«الإحسان الخيرية» تنفذ 6 مشاريع خلال رمضان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، اكتمال كافة الترتيبات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتنفيذ 6 مشاريع بقيمة 5.7 ملايين درهم، والمتمثل في إفطار صائم والذي يقام في عجمان ورأس الخيمة، وتوزيع المير الرمضاني، زكاة الفطر، وسقيا الماء، كسوة العيد، وعيدية اليتيم، وذلك ضمن المشاريع الخيرية التي تنظمها الجمعية سنوياً في رحاب الشهر الفضيل، ومشروع حملة رمضان أمان، والذي تشارك فيه 8 دول بهدف تحقيق السلامة المرورية لقائدي المركبات في الطرقات العامة بتوزيع وجبات خفيفة ونشرات توعية مرورية.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية خلال المؤتمر الصحافي الذي استضافه مجلسه بمنطقة الرميلة صباح أمس، تخصيص 5.7 ملايين درهم لتنفيذ مشاريع خيرية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بداية من مشروع المير الرمضاني، وتوزيع سلة غذائية لـ 4 آلاف أسرة وبقيمة 1.6 مليون درهم، وتنفيذ مشروع إفطار الصائم وتوفير 130 ألف وجبة إفطار للصائمين طوال شهر رمضان الكريم، من خلال 15 خيمة إفطار أمام المساجد في إمارتي عجمان ورأس الخيمة، وذلك في المناطق التي يكثر فيها العمال بتكلفة 1.9 مليون درهم، كما سيتم خلال الشهر الفضيل توزيع زكاة الفطر على 2530 أسرة متعففة في عجمان ورأس الخيمة، حيث يتم تحصيل زكاة الفطر من المحسنين وإيصالها للمستحقين حسب الضوابط الشرعية في الوقت المحدد لها، وذلك بإجمالي مبلغ مليون درهم.