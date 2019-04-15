11208 أسر مستفيدة من 189 مليوناً مصروفات صندوق الزكاة

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

كشف عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة رئيس لجنة الصرف، أن إجمالي مصروفات صندوق الزكاة للعام 2018 بلغ 189 مليونا و287 ألفا و899 درهما استفادت منها 11208 أسر مستحقة ضمن نحو 20 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة. وأكد المهيري لـ«البيان» أن لجنة الصرف ومن خلال اجتماعاتها الدورية التي بلغت في عام زايد 193 اجتماعا، قد أقرت تقديم المساعدات لـ 11208 أسر مستحقة.

وأوضح أن هذه الاجتماعات الدورية تأتي حرصاً على سرعة الاستجابة للصرف، لافتاً إلى إدخال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على عملية صرف أموال الزكاة، مثل البرنامج الإلكتروني المتميز «محاسبة ومستحقو الزكاة»، الذي يُعد من أحدث وأهم البرامج الإلكترونية على مستوى المنطقة التي تخدم فريضة الزكاة وتضمن عدم ازدواجية صرفها على المستحقين.

مساعدات

وأكد المهيري أن صندوق الزكاة يسعى دائماً لمساعدة الفئات المستحقة عبر مشاريع الصندوق النابعة من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، وإنجاز أكبر قدر من المعاملات في أقل وقت ممكن.

وذكر المهيري أن الصندوق يستقبل طلبات الزكاة عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه الذكي على الأجهزة الذكية، وذلك في مختلف المصارف والمشاريع التي يطلقها صندوق الزكاة.ولفت إلى أن المبالغ تصرف بعد البحث اللازم عبر إدارة مختصة، وباحثين متخصصين في الصندوق للتثبت من أحقية المتقدمين للحصول على الزكاة وفق المصارف الشرعية، كمصرف الفقراء والمساكين والغارمين والمؤلفة قلوبهم وبقية المصارف الأخرى، والمشاريع العديدة المنبثقة منها والتي بلغت نحو 20 مشروعاً.

فئات

وأوضح أمين عام صندوق الزكاة أن الفئات التي تستفيد من مشاريع الصندوق هم من أصحاب الدخول الضعيفة، والمسلمين الجدد، والغارمين، والأيتام وأسرهم، والمرضى، وطلاب العلم الإلزامي، وطلاب العلم الجامعي، والباحثين عن عمل، ولذوي الاحتياجات الخاصة، والمنكوبين إضافة للمساعدات العاجلة، حيث تتم دراسة جميع الحالات التي تتقدم إليه، للتأكد من مدى أحقيتها للحصول على أموال الزكاة التي تعد أمانة من المزكّين يجب التصرف فيها بحرص بما يحقق الفائدة الحقيقية لهذه الفريضة، ومن خلال لجنة خاصة تتولى التدقيق والبحث المفصل عن الأوضاع المالية لكل متقدم، كما تقوم بزيارة مقر إقامتهم من خلال فريق البحث المكتبي والميداني.

وثمن دور المحسنين والمتعاملين للصندوق واختياره كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، وأن ثمة وجود لوائح خاصة بصرف الزكاة وفقًا للمصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، ولجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية.