منافذ بيع تبدأ ماراثون تخفيضات سلع رمضان

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

بدأت عدد من منافذ البيع الكبرى ماراثون تخفيضات سلع رمضان الأسبوع الماضي، بينما ستنضم منافذ بيع أخرى لها هذا الأسبوع ليكتمل الماراثون نهاية الشهر الجاري وذلك قبل عشرة أيام من بداية شهر رمضان وفقاً لتصريحات وزارة الاقتصاد أمس.

وعقدت الوزارة أمس اجتماعاً مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى في أبوظبي ترأسه الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك للوقوف على آخر استعدادات المنافذ لشهر رمضان.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي أن منافذ البيع في أبوظبي التزمت بطرح عروض وتخفيضات على آلاف من أصناف وأنواع السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب تتراوح بين 50 إلى 55%، وذلك قبل رمضان بعشرة أيام.

وشدد على أن العروض والتخفيضات تشكل جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية ومنافذ البيع والتي تسهم في تحقيق التوازن والاستقرار لسوق التجزئة.

وأشار الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين أمس أن شهر رمضان المبارك لعام 2019 سيشهد عروضاً وتخفيضات متعددة توفر خيارات شرائية كبيرة للمستهلكين، إضافة إلى استمرار قوائم السلع ثابتة الأسعار والتي تزيد على 2100 صنف في منافذ البيع بأبوظبي.

ولفت إلى أن منافذ البيع في أبوظبي أكدت طرح عدة أنواع من السلال الرمضانية خلال الأسبوع الجاري تتراوح أسعارها بين 100 إلى 200 درهم، بتخفيضات تتراوح بين 35 إلى 40% لنفس السلع خارج السلة. وأوضح أن السلة الأولى تتضمن 25 صنفاً من السلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تتضمن السلة الثانية 30 صنفاً.

وذكر أن الوزارة تسلمت قوائم السلال الرمضانية خلال الاجتماع الذي عقدته مع منافذ البيع في أبوظبي أمس، مشيراً إلى أن بعض المنافذ مثل جمعية أبوظبي بدأت طرح السلال الرمضانية بينما ستقوم منافذ بيع أخرى بطرحها الأسبوع الجاري، على أن تستكمل المنافذ الأخرى طرح السلال قبيل نهاية الشهر الجاري.وأشار إلى أن الوزارة طالبت منافذ البيع بتوفير مزيد من أجهزة كاشف السعر والشاشات التوعوية وكاونترات للرد على استفسارات المتسوقين، لافتاً إلى إقرار تمديد العمل بمركز اتصال حماية المستهلك حتى منتصف الليل .

وأكد على أن الوزارة تلقت إخطارات من الموردين والتجار شددت على توفر السلع الغذائية خاصة السلع الرمضانية بكميات كبيرة، مطالباً المستهلكين، بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 600522225 في حال ثبوت أي تخفيضات وهمية.وتعد جمعية أبوظبي التعاونية من أولى منافذ البيع التي بدأت مبكراً تخفيضات سلع شهر رمضان حيث تبدأ غداً الثلاثاء ثالث عروضها التخفيضية تحت عنوان «رمضان مبارك»، كما بدأت بيع السلال الرمضانية في مركزها الرئيسي في منطقة الميناء بأبوظبي.