بدء تنفيذ مشاريع بنية تحتية في عجمان بنصف مليار درهم

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

شرعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية الجديدة، وذلك بتكلفة نصف مليار درهم، وتتضمن جسوراً جديدة، وإنشاء طرق وصيانة وتطوير الطرق القديمة، وإنشاء شبكة تصريف مياه أمطار، ويأتي تنفيذ المشاريع الجديدة، والتي يستغرق إنجازها خمس سنوات، مواكبة للتطور العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها إمارة عجمان.

وقال عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لـ «البيان»، إن باكورة مشاريع البنية التحتية الجديدة، التي اعتمدها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، هي تنفيذ مشروع تطوير جسر الراشدية، وذلك بإنشاء مجموعة من الجسور لربط شارع خليفة بشارع عبد الله بن عبود وشارع بدر، لاستيعاب الحركة المرورية المستقبلية، وتحقيق انسيابية للحركة في جميع الاتجاهات عند تقاطع جسر الراشدية، ويبلغ الطول الإجمالي للجسور 3 كم، وقد أعدت الدائرة التصاميم والدراسة الفنية للمشروع، الذي تبلغ تكلفته 150 مليون درهم.

وأوضح أنه تم الترسية على الشركة المنفذة للمشروع، الذي من المتوقع الانتهاء منه خلال 18 شهراً، ويأتي تنفيذ هذا المشروع، من أجل إيجاد متنفس لشارع الشيخ خليفة، الذي يعد الشريان الحيوي في الإمارة، منوهاً بأن الدائرة تعمل جاهدة خلال تنفيذ المشاريع، على عدم عرقلة حركة السير والمرور، واستخدام أفضل الممارسات في التنفيذ من خلال شركات تعمل بجودة عالية.

طرق جديدة

واستعرض أبرز المشاريع الجديدة التي ستنفذها الدائرة، ومن أهمها مشروع تطوير شارع الشيخ عمار بن حميد النعيمي، حيث بدأت الكوادر المؤهلة، بإعداد تصاميم وتجهيز دراسات فنية للمشروع، الذي يسعى لتطوير الشارع، من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد لغاية تقاطعه مع شارع الشيخ زايد، بطول 4.5 كم، من جسر الشيخ عمار وحتى جسر الروضة.

وذكر أن المشروع سيشمل توسعة الشارع، ليكون ثلاث مسارات في كل اتجاه، وتطوير التقاطعات، وتنظيم المواقف، وتنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار وأعمال الإنارة والتحكم المروري، وذلك بتكلفة 133مليون درهم، من أجل تعزيز كفاءة الشارع، مبيناً أن الدائرة ستبدأ العمل بالمشروع في الربع الرابع من العام الجاري، ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية عام 2021.

تطوير وتوسعة

وأوضح أنه سيتم تطوير وتوسعة شارع الشيخ راشد بن سعيد، من تقاطع جسر الشيخ خليفة بن زايد، إلى تقاطع خور عجمان، وذلك بعمل توسعة للحارات، وصولاً إلى مرسى عجمان، بتكلفة 143 مليون درهم، وبدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي من المتوقع أن تنتهي في نهاية الربع الأخير من العام الجاري.

وأفاد بأن المشروع يسعى لتوسعة الشارع، ليكون ثلاثة مسارات في الاتجاهين، بطول 5.2 كم، مع إنشاء طريق الخدمة، وتنظيم الأرصفة والمواقف من تقاطع الشيخ خليفة وحتى دوار الديوان، مع إنشاء جسر عند تقاطع الخور.

دراسة مرورية

ولفت مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، إلى أن الدائرة قامت بعمل دراسة مرورية على حركة الطرقات، من خلال مكتب استشاري عالمي، قبيل تصميم المشاريع الجديدة، وذلك بهدف إيجاد بنية تحتية صلبة، تتماشي مع التطور العمراني الراهن والمستقبلي، ووضع في الحسبان زيادة الكثافة السكانية مستقبلاً، ويتم تحديث الدراسة المرورية كل 3 سنوات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة عجمان.

وأشار إلى أنه من ضمن مشاريع البنية التحتية، إجراء الصيانة لعدد من الطرق في وسط المدينة، بالإضافة لصيانة الطرق الداخلية بالإمارة في مناطق الحليو ومدينة محمد بن زايد بتكلفة 74 مليون درهم.