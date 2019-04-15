«طرق دبي» تفتتح 5 استراحات مؤقتة للشاحنات

المصدر: دبي-البيان

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤخراً، 5 استراحات مؤقتة للشاحنات على شوارع: محمد بن زايد باتجاه أبوظبي بواقع استراحة واحدة بمنطقة ند الشبا، والإمارات باتجاه دبي بتوفر استراحتين واحدة باتجاه دبي بمنطقة ورسان والأخرى باتجاه أبوظبي بمنطقة الطي، والعين باتجاه دبي بواقع استراحة واحدة بمنطقة الليسيلي، واستراحة واحدة في شارع لهباب بمنطقة الليسيلي.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة: استكمالاً لخطة هيئة الطرق والمواصلات لمشروع مواقف الاستراحات الجانبية المؤقتة للشاحنات على الطرق الخارجية الرئيسية في إمارة دبي، تم افتتاح هذه الاستراحات وفقاً لخطة السلامة المرورية وتعزيزها على الشوارع الرئيسة، وإن الطاقة الاستيعابية لها هي 190 شاحنة ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية لجميع الاستراحات التي أنشأتها الهيئة 510 شاحنات.

وأشارت إلى أن هذه المرحلة من المشروع تُعد الأخيرة لما تم افتتاحه سابقاً من الاستراحات على الطرق الخارجية لضمان راحة السائقين، ليصبح إجمالي عددها بعد الانتهاء، مؤخراً، من إنجاز استراحة على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه أبوظبي مقابل المرابع العربية، بواقع 18 استراحة جانبية للشاحنات وفق شروط السلامة والقدرة الاستيعابية الممكنة، وأنه روعي اختيار مواقعها، بحيث تكون على الطرق الرئيسة ضمن خطوط سير الشاحنات، وبالقرب من مراكز خدمية مثل «محطات الوقود» لضمان توفر الخدمات الأساسية للسائقين، ما يحقق سبل الراحة والأمان لهم، تجسيداً لرؤية الهيئة «تنقل آمن وسهل للجميع».