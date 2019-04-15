10 آلاف مستفيد من مبادرات «العين لرعاية الموهبة»

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

يحتضن مركز العين لرعاية الموهبة والتميز 500 مبتكر، كما استفاد من برامجه ومبادراته أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة. وانطلق المركز كمبادرة من مدرسة العين للتعليم الأساسي عام 2017 بفكرة من فريق التميز التربوي بمكتب العين التعليمي.

ويُمثل المركز حاجة ملحة للمجتمع التعليمي في العين، وبالتحديد في الفترة الراهنة، فعلى الرغم من التطور الذي يشهده التعليم في الدولة في ضوء المدرسة الإماراتية إلا أن الطاقم التربوي المشرف عليه يؤكدون أهمية المركز، الذي يستهدف الموهوبين في مهارات الكتابة الإبداعية، والابتكار، والقيادة، ولا يقتصر عمل المركز على الطلاب فقط، بل مع الجهات التي تتعامل معهم مثل المعلم وولي الأمر، فتُقدم لهم مجموعة من ورش العمل التي تساعدهم على القيام بدورهم.

بداية الخطوة

وقال شريف محمد البلوشي مدير مدرسة العين في حديثه لـ«البيان»: «اتخذ المركز في عمله مسارات عدة تمثلت في تكوين قاعدة بيانات من الموهوبين والمتميزين في مدارس المجتمع التعليمي في العين، وتنفيذ مجموعة من البرامج الإثرائية في تنمية مهارات وقدرات الموهوبين الملتحقين بالمركز، والتعاون مع الجهات المختصة في المجتمع المحلي لتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات، التي تبرز هذه المواهب، وبالتالي تخرج للنور ليظهر الأثر الناتج من عمل المركز».

وأضاف: «تجدر الإشارة إلى وجود مؤشرات لأداء إنجازات الموهوبين والمتميزين ومنها فوز 14 طالباً من الملتحقين بأنشطة المركز بالجوائز التربوية الرئيسة في الدولة عام 2018 ليرتفع إلى 22 طالباً عام 2019، كما أن أنشطة شهر الابتكار لعام زايد 2018 أبرزت أكثر من 250 مبتكراً لطلاب المركز، وبرزت في الأنشطة، التي نظمها المركز ومنها معرض العين تبتكر، ومعرض نخبة المبتكرات، ومسابقة خارج الصندوق، وحفل ختام شهر الابتكار والتي شارك في تنظيمها عدد من المدارس مثل مدرسة الجاهلي ومحمد بن خالد وأم الإمارات وأقيمت برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية»، موضحاً أنه بلغ عدد المشاركين في هذه الأنشطة ما يقرب 5 آلاف طالب، ليرتفع العدد في شهر الابتكار لعام التسامح 2019 ليصل إلى 10 آلاف طالب، كما يستقطب المركز شركاء ورعاة جدداً.

خارج الصندوق

وقال: «قام القائد العام لشرطة أبوظبي برعاية معرض نخبة المبتكرات وشارك في تنظيمه جمعية أصدقاء البيئة، كما استمر دعم الشيخة الدكتورة شما بنت محمد آل نهيان للموسم الثاني من مسابقة خارج الصندوق، وقام الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري برعاية حفل ختام شهر الابتكار للمركز، وشاركنا في تنظيم ملتقى الابتكار في مكتبة زايد، كما يتم رعاية مجموعة من المبتكرات من الجهات المختصة ويشارك طلابنا في العديد من المعارض الدولية ليصل عددهم إلى 500 مبتكر، ونخطط العام المقبل لنصل لعرض ألف مبتكر خلال شهر الابتكار الإماراتي والتوسع في الشراكة والرعاية والأهم من ذلك زيادة عدد المبتكرات على أرض الواقع و جني ثمارها».

دراسة متكاملة

من جانبه قال أيمن النقيب، مؤسس ومنسق عام المركز، ومعلم مادة اللغة العربية في المدرسة: «حتى يحقق المركز الهدف المنشود من تأسيسه قمنا في البداية بعمل دراسة لمراكز رعاية الموهوبين الموجودة في العالم.

وبالفعل قمت شخصياً بعمل دراسة متكاملة، وساعدني على ذلك كوني متخصصاً في رعاية الموهوبين ولديّ مجموعة من التجارب الناجحة في هذا المجال، واطلعت بشكل كبير على مراكز رعاية الموهوبين وكل الدراسات العلمية.