إصدار العدد العاشر من مجلة صدى الموارد البشرية

المصدر: دبي- البيان

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، العدد العاشر من مجلة صدى الموارد البشرية المتخصصة، التي تصدرها بشكل نصف سنوي، باللغتين العربية والإنجليزية، بالشراكة مع جامعات ومؤسسات عالمية رائدة في مجال الموارد البشرية مثل: (جمعية إدارة الموارد البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية SHRM، والمعهد البريطاني العالي للموارد البشرية CIPD، ومجموعة بوسطن الاستشارية BCG، وجامعة موناش الأسترالية Monash، ومنظمة «جالوب» Gallup، وجمعية الإدارة العامة الدولية للموارد البشرية IPMA، وباحثين ومختصين في مجال إدارة وتطوير رأس المال البشري في مختلف أنحاء العالم).

وفي هذا الصدد أوضحت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن مجلة صدى الموارد البشرية باتت منبراً مثالياً ونافذة هامة لتسليط الضوء على كافة القضايا والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري، منوهة بالمستوى الذي وصلت إليه مجلة صدى الموارد البشرية، وكيف أضحت خلال بضع سنوات مجلة متخصصة في مجال الموارد البشرية، قادرة على مواكبة كل جديد، فيما يتعلق بتمكين وتطوير الموارد البشرية، من تجارب وممارسات عالمية.