انطلاق مسابقة «مهارات الإمارات» في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق صباح اليوم فعاليات الدورة الحادية عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2019، والتي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، والتي يشارك فيها المئات من شباب وفتيات الوطن الذين يتنافسون في عدد من المهارات الهندسية والصناعية والتكنولوجية، لمدة ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، إن شباب وفتيات الإمارات سيتنافسون في 49 مهارة هندسية وتكنولوجية منها 22 مهارة متخصصة تندرج ضمن المهارات العالمية الدولية. وتشمل المنافسات صيانة محركات الطائرات، وتقنية السيارات، وحلول برمجيات تقنية معلومات الشركات، وتصميم مواقع الإنترنت، وتقنية التصميم الجرافيكي، وصناعة المجوهرات، وغيرها من المهارات المعتمدة دولياً، لافتا إلى أن المسابقة تأتي في إطار استراتيجية «أبوظبي التقني».

معايير

وأضاف أن المسابقة الوطنية للمهارات يتم تنظيمها وفق معايير عالمية يلتقى خلالها الشباب للتنافس في مختلف المهارات المتخصصة ذات العلاقة الوثيقة بالتقدم الصناعي العالمي، مؤكداً أن الهدف من المسابقة يتخطى حدود المنافسة ليصل إلى درجة تمكين شباب الإمارات من تطوير قدراتهم على الإبداع والتطوير الصناعي والهندسي والتكنولوجي.

وأضاف الشامسي أن «أبوظبي التقني» وفر الإمكانيات اللازمة لتقدم المسابقة الوطنية الفرص الكاملة لشباب وفتيات الدولة، لإبراز مهاراتهم والوصول بها إلى العالمية من خلال الفوز بإحدى الميداليات، وبالتالي الانضمام لفريق مهارات الإمارات الذي سيمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورات القادمة من المسابقة العالمية للمهارات فيما سيتم اختيار المواهب المتميزة تماماً للمشاركة «المسابقة العالمية» التي ستقام في روسيا - كازان أغسطس 2019، لافتا إلى أن فريق مهارات الإمارات الذي سيشارك في روسيا، جاهز بالفعل، حيث يقوم «أبوظبي التقني» بإعداده حالياً وفق خطة متطورة بدأت بعد الدورة الماضية من المسابقة العالمية للمهارات «أبوظبي 2017».

برامج

وقال علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» إن الدورة الحادية عشرة من المسابقة تتضمن العديد من البرامج سيتم الكشف عنها خلال الفعاليات، مشيراً إلى أن الدعوة عامة أمام أبناء المجتمع لمتابعة الأجواء التنافسية بين شباب الوطن في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء فيما تم تخصيص الفترة الصباحية من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهر يوم الأربعاء للنساء فقط، مؤكداً ثقته في أن المسابقة ستكون حماسية ومثيرة، في ظل امتلاك الشباب لكثير من المواهب المتميزة.