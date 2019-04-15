«نبضات» تعالج قلوب أطفال طاجاكستان

المصدر: دبي - البيان

بدأ الفريق الطبي لمبادرة «نبضات» التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بإجراء عمليات جراحية وقسطرة علاجية لعدد من الأطفال المرضى ضمن الحملة التي تنفذها المبادرة في جمهورية طاجاكستان خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وتستهدف الحملة التي يشارك بها نخبة من أطباء هيئة الصحة بدبي وكوادرها الفنية الكشف على أكثر من (300) طفل يعانون من أمراض القلب المختلفة وإجراء (100) عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لأطفال مرضى تتراوح أعمارهم بين شهر إلى 18 سنة.

معاناة

وأكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أهمية القيم والمبادئ والرسالة الإنسانية التي تحملها «مبادرة نبضات» التي تستهدف الأطفال المرضى بمختلف دول العالم للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم وإعادة الأمل إليهم في ظل عدم قدرتهم المالية على تحمل تكاليف مثل هذه العمليات الباهظة التكاليف، لافتاً معاليه إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها المبادرة خلال السنوات الماضية في ترجمة فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه المتعلقة في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف قارات العالم.

وأشاد معاليه بالتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الصحة بدبي، وجهودهما المستمرة ضمن مبادرة نبضات للوصول إلى الأطفال المرضى ممن يعانون من تشوهات قلبية مختلفة في العديد من دول العالم التي تفتقر لمثل هذه الخدمات التخصصية التي يحتاجها الأطفال المرضى.

تعزيز

وأشار القطامي إلى الحرص والدعم الكبيرين اللذين توليهما هيئة الصحة بدبي لتعزيز نجاح حملة «نبضات» في جمهورية طاجاكستان من خلال توفير الكوادر الطبية والفنية المتخصصة في مجال أمراض وجراحات القلب، وتوفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة إضافة إلى التعاون مع فرق طبية متخصصة من المملكة العربية السعودية والهند، للمشاركة في إجراء العمليات الجراحية والقسطرة العلاجية للمرضى في «مستشفى استقلال المركزي» في العاصمة الطاجيكية «دوشنبه».

وقال معاليه إن هذه الحملة تعد الثانية لمبادرة نبضات في جمهورية طاجاكستان التي يوجد بها أكثر من (4000) طفل يعانون من تشوهات قلبية مختلفة ويحتاجون لعمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية، حيث كانت الحملة الأولى للمبادرة خلال شهر أكتوبر 2017م، تم خلالها إجراء حوالي (70) عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لأطفال من مختلف الأعمار.

آمال

أكد إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن جهود المؤسسة التي تبذلها والأنشطة التي تنفذها تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو راعي المؤسسة الذي عُرف بمبادراته الإنسانية التي يطلقها سموه وتشهد لها البشرية جمعاء، وقال أن الحملة تفتح آمال الشفاء للأطفال وذويهم .