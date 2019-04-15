مذكرة بين «كهرباء دبي» و«وطني الإمارات» لتنفيذ مبادرات تطوعية

المصدر: دبي - البيان

وقعت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة «وطني الإمارات» مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرات ومشاريع وطنية ومجتمعية تسهم في تعزيز المكانة العالمية للدولة في مجال العمل الخيري والتطوعي.

وقع مذكرة التفاهم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في دعم المشاريع الوطنية التي ينظمها الطرفان وتنظيم دورات تدريبية لموظفي الهيئة في مجال العمل التطوعي، وتعزيز الهوية الوطنية ومفاهيم المواطنة الصالحة.

وقال سعيد الطاير: يسعدنا التعاون مع مؤسسة «وطني الإمارات»، إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة التي تسهم في الحفاظ على الهويّة الوطنية وترسيخ عناصرها لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز ممارسات الانتماء والولاء الوطني وقِيَم المواطنة الصالحة لدى جميع شرائح المجتمع.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار المسؤولية المجتمعية للهيئة وعلاقتنا الاستراتيجية ورؤيتنا المشتركة مع «وطني الإمارات» لتنفيذ أعمال تسهم في تعزيز الهوية الوطنية والتعريف بالقِيَم الإماراتية الإيجابيّة، لا سيما في «عام التسامح» للتعريف بقيم ومبادئ مجتمع دولة الإمارات والعمل المشترك في المبادرات والمشاريع الوطنية والتطوعية التي تدعم توجهات الدولة في تشجيع الشباب المواطن على الإبداع والابتكار.

من جانبه قال ضرار بالهول الفلاسي: نؤكد أن هذه الاتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي ستحقق على نطاق واسع نشر المفاهيم والأسس الداعمة لممارسات الانتماء والولاء الوطني وقيم المواطنة الصالحة خصوصاً أن مؤسسة وطني الإمارات لها مبادرات وبرامج وطنية تعمل على الارتقاء المتواصل بالمشاركات المجتمعية.