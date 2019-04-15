الشرهان: الإمارات مركز إقليمي للمؤتمرات الطبية

المصدر: دبي - البيان

قالت الدكتورة موزة الشرهان رئيسة جمعية الإمارات الطبية، إن دولة الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً لاستضافة المؤتمرات الطبية محلياً وإقليمياً وعالمياً، نظراً لمكانتها المتميزة والتسهيلات التي يحظى بها جميع الأطباء المشاركين في المؤتمرات، مشيرة إلى نجاح الدولة في تنظيم عدد من المؤتمرات العالمية ومنها مؤتمر القلب والسكري وجراحات السمنة وغيرها، والنجاح الكبير الذي حققته وضعها في مصاف الدولة المتقدمة.

وأوضحت أن استضافة المؤتمرات الطبية يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على مختلف القطاعات في الدولة، إضافة لإكساب الأطباء العاملين في مختلف الجهات الصحية في الدولة الخبرات والكفاءات العالمية.

وقالت، إن استضافة المؤتمرات الطبية العالمية في الدولة تدعم خبرات الأطباء وتصقل مهاراتهم في المجال الطبي، وتدعم النمو الاقتصادي والتي تصب في خدمة اقتصاد الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية مع أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبين للشعب العلمية التخصصية التي تعمل تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية للدورة الحالية 2018-2021، برعاية دائرة دبي للسياحة، ضمن مذكرة التفاهم التي تم تجديد توقيعها مؤخراً بين الطرفين.