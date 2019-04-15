أستاذة في «محمد بن راشد للطب» ضمن أفضل 15 موهبة عالمية في العلوم

المصدر: دبي - البيان

اختار برنامج لوريال-اليونيسكو «من أجل المرأة في العلم» الدكتورة صبا الحيالي، أستاذة مساعدة في علم المناعة بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ضمن 15 فائزة بجائزة «الباحثات الصاعدات عالمياً» خلال فعاليات الدورة الـ 21 من جوائز لوريال-اليونيسكو «من أجل المرأة في العلم».

وتُعتبر هذه الجائزة الثانية التي يمنحها برنامج لوريال-اليونيسكو «من أجل المرأة في العلم» للدكتورة صبا؛ إذ كانت في العام الماضي واحدة من بين أربع سيدات ممّن حصلن على لقب «عالمات متميزات» في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى زمالة البرنامج في الشرق الأوسط. وقد تمّ تكريم الدكتورة صبا لدراستها البحثية حول العلاقة بين السمنة والربو، ولتحديد ضعف الاستجابة تجاه الستيروئيدات لدى مرضى الربو الذين يعانون من السمنة، وذلك خلال حفلٍ جرى تنظيمه في مقر منظمة اليونيسكو في باريس.

ويذكر بأنّ جوائز لوريال-اليونيسكو «من أجل المرأة في العلم» تهدف إلى تعزيز حضور النساء في المهن العلمية، والجدير بالذكر أنّ الباحثات يشكّلن 29% فقط من المجتمع البحثي في الوقت الحالي، كما تشغل السيدات 11% من المناصب الأكاديمية العُليا، ولم تحصل السيدات إلّا على 3% من جوائز نوبل التي تُمنح في مجال العلوم.

وقالت الدكتورة صبا: «يعتبر الحصول على هذه الجائزة شرفاً كبيراً لي، كما أنّه يسلط الضوء على حقيقة كون السُمنة واحدة من أبرز المشاكل الصحية في عصرنا؛ فهي تؤثر حالياً على ما يقارب 20% من سكان الإمارات العربية المتحدة، كما تبيّن أيضاً ارتباطها الوثيق بمرض الربو- وهي حالة يُعاني منها أكثر من 15% من سكان الدولة. ويُعتبر علاج الربو عملية أكثر تعقيداً لدى المرضى المصابين بالسُمنة، حيث تعدّ الستيروئيدات علاجاً قوياً للربو، غير أنّها قد تفقد فاعليتها لدى المرضى المصابين بالسُمنة، الأمر الذي يعود عليهم بنتائج سلبية، ومن هنا برزت الحاجة إلى إجراء الأبحاث في مسألة ضعف الاستجابة تجاه الستيروئيدات لدى مرضى الربو المصابين بالسُمنة».

ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي عميد كلية الطب في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «تسعى جامعتنا إلى توفير بيئة تعزز من مستوى الأبحاث وتطورها، وتوفير البنية التحتية التي تُتيح لهيئتنا الأكاديمية التعمّق بالمواضيع الصحية، والكشف عن الرؤى التي من شأنها المساعدة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويشكّل حصول الدكتورة صبا على جائزة لوريال-اليونيسكو «من أجل المرأة في العلم» مصدراً للفخر بالنسبة للجامعة، ودليلاً على التزام وتفاني هذه الباحثة الموهوبة».