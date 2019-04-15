إطلاق بوابة إلكترونية لتعزيز برنامج الأطباء الزائرين

المصدر: دبي - البيان

في إطار الاستراتيجية الحكومية بالتحول إلى الخدمات الذكية، واستخدام أحدث النظم التقنية، بإجراءات سهلة ومبسطة، وكفاءة عالية وشفافية، أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بوابة إلكترونية ذكية تفاعلية على مدار الساعة، للأطباء الزائرين، خلال تفعيل الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة الجهات المعنية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية.

تمكين

وأشار الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن بوابة الأطباء الزائرين الذكية، تأتي في إطار توجهات الحكومة، بما يتماشى مع منظومة التميز الحكومي، ومبادرة الحكومة الذكية لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

وتعتبر مصدراً لتمكين المسيرة الرقمية للوزارة، والتركيز على تطوير وتبني أفضل الممارسات في إدارة عملية استقطاب أمهر الأطباء بالعالم بالشكل الأمثل، من خلال إنشاء منصة ربط متكاملة، ودعم التنسيق والتكامل بين الأطراف المعنية. وتتيح البوابة الاستفادة من البيانات الذكية متعددة المصادر، وتحليلها، ووضع حلول وسياسات للاستفادة من خبرات الأطباء الزائرين ذوي الكفاءات العلمية المتميزة، في مختلف التخصصات للإشراف وعلاج المرضى، لا سيما الحالات النادرة.

ابتكار

وأوضح الدكتور سلطان شريف مدير مكتب الأطباء الزائرين، أن فريق العمل المشترك، عمل على نطاق واسع خلال الأشهر التسعة الماضية، بهدف إنشاء بوابة مكتب الأطباء الزائرين الذكية، تتضمن تأسيس منصة أو بوابة إلكترونية، تجمع بين الجهات التي تسهم بتحقيق خـــدمة الأطــباء الزائرين، والابتكار في مجال الخدمات الإدارية والتشغيلية والصحية في بيئة رقمية مرنة منخـــفضة التــــكاليف، مع خضوعها للمتطلبات التنظيمية الكاملة.

ولفت إلى أن هذا المشروع المبتكر، يتسق مع دور مكتب الأطباء الزائرين في تنظيم عملية استقطابهم، وتطوير بيئة تواصل رقمية جاذبة للكفاءات الطبية العالمية.

مزايا

أشار الدكتور سلطان شريف إلى أن البوابة الجديدة تعتمد نظاماً مبتكراً، يوفر مزايا أساسية لأداء الأعمال، من خلال إطلاق منصة إلكترونية جديدة، تتيح خصائص متعددة لتوفير تجربة أكثر كفاءة للمستشفيات والأطباء الزائرين، والارتقاء بعملية طلب الأطباء الزائرين، وأتمتة التكامل بين أنظمتهم الإلكترونية، وضمان متابعة سير الطلبات.

وأفادت مباركة إبراهيم مدير إدارة تقنية المعلومات، بأنه تم تطوير هذا النظام، باستخدام أحدث التقنيات، بما يتوافق مع معايير الحكومة الإلكترونية والذكية، وربطه ببوابة الدخول الذكي لخدمات الحكومة الإلكترونية، وذلك لاعتماد حساب دخول موحد لجميع الخدمات الحكومية لكل مستخدم من داخل أو خارج الدولة.