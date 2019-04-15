سعود بن صقر: سعادة الإنسان أولوية قيادتنا

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أولت جل اهتمامها ورعايتها لسعادة المواطن والمقيم على أرضها من خلال الدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات الحيوية، فالاستقرار الذي تشهده الدولة والبنية التحتية القوية تجعل منها مقصداً للعالم للعيش والاستثمار، فالمجتمعات التي تنعم بالاستقرار هي المجتمعات التي تحظى بمستقبل مشرق وواعد للأجيال الحالية والقادمة.

وقال سموه بمناسبة افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حزمة من المشاريع الجديدة في خورفكان، إن بناء دولة حديثة ومتطورة تنافس أرقى دول العالم في توفير أفضل الخدمات لمواطنيها، هو نهج أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المغفور لهم الآباء المؤسسون، واليوم يواصل أخي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هذا النهج الرشيد بافتتاح حزمة من المشاريع الحيوية التي تضاف إلى إنجازات دولتنا الحبيبة.. إنجازات جسدت رؤية قائد حكيم سخر كل الإمكانات لإسعاد أبنائه ورفاهية شعبه.

وتابع سموه قائلاً: أبارك لأخي سلطان بن محمد القاسمي هذه الإنجازات العظيمة التي تعد مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الإمارات.. مشاريع وثقت تاريخاً مشرفاً يكتب بماء الذهب عن تضحيات أبناء خورفكان في سبيل الأرض والوطن، لحظات من تاريخ الإمارات ستظل محفوظة للأجيال القادمة، مشاريع تطويرية وتنموية وأكاديمية وثقافية حملت رؤية سلطان الفكر والتعليم والثقافة لمستقبل مشرق لأبناء خورفكان والإمارات عموماً كمشروع طريق الشارقة خورفكان الجديد ومشروع الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية والنقل البحري ومشروع بحيرات خورفكان السياحية، وتوجت هذه المشاريع التوثيق التاريخي المهم الذي يمثل العز والفخر لكل إماراتي في قصة المقاومة الباسلة لأهالي المنطقة للغزو البرتغالي في الفيلم التاريخي «خورفكان 1507»، إلى جانب عدد من النصب التذكارية وأعمال التنقيب عن سور خورفكان التاريخي، التي تخلد بطولات أبناء المنطقة ومقاومتهم الباسلة التي تمثل رمزاً تاريخياً وجزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات".

وأضاف سموه: ساهمت الرؤية المستقبلية الطموحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في توفير متطلبات الحياة الكريمة لأبناء إمارة الشارقة وتحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار ورفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تبني خطط تنموية مستدامة تتماشى مع التطور والتقدم الذي تشهده الإمارة وتحافظ على الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي.

من جهة أخرى، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس الاحتفال بالعرس الجماعي الذي أقيم على نفقة جوعان مبارك فاضل المزروعي في صالة البيت متوحد في «منطقة أذن» في رأس الخيمة بمشاركة 84 عريساً من أبناء الوطن.

وصافح صاحب السمو حاكم رأس الخيمة العرسان مهنئاً ومباركاً لهم ولذويهم بهذه المناسبة، ومتمنياً لهم حياة زوجية وأسرية سعيدة.