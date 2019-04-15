ولي عهد الفجيرة يستقبل الفائزين في بطولة «استرديلا العالمية للبيانو»

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري أمس، وفداً من أكاديمية الفجيرة برئاسة علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية، بمناسبة حصول الطالب موراي وانج على المركز الأول والطالبة عهد العامري على المركز الثالث خلال مشاركتهما في بطولة «استرديلا العالمية للبيانو» بمقاطعة ميلان الإيطالية. وهنأ سموه الطالبين الفائزين اللذين مثلا إمارة الفجيرة والإمارات في البطولة بهذه الجائزة، متمنيا لهما النجاح والتوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات في المسابقات الموسيقية الدولية المقبلة.

تقدير

بدوره تقدم علي عبيد الحفيتي بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة، مثمنا دعم سموه ورعايته للأكاديمية التي شكلت دعما حقيقيا لها، مؤكدا الحرص على تمثيل الدولة في معظم المسابقات الفنية، للحصول على نتائج مشرفة ترفع اسم إمارة الفجيرة.

يذكر أن مشاركة أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، كانت المشاركة العربية الوحيدة في بطولة "استرديلا العالمية للبيانو في إيطاليا، والتي استقطبت أكثر من 400 عازف على البيانو من كافة دول العالم.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وألدو دوتو مدرس آلة البيانو في الأكاديمية الإيطالي.