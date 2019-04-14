توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى صحو، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأشار المركز - في نشرته اليومية - إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - جنوبية غربية / 18 - 28 كم/ساعة، تصل 40 كم/ساعة على البحر.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج يصبح متوسطا في المساء، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:27 والثاني عند الساعة 23:47 والجزر الأول عند الساعة 16:13 والثاني عند الساعة 04:21 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:00 والثاني عند الساعة 06:52 والجزر الأول عند الساعة 12:07 والثاني عند الساعة 01:07 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 20 80 40

دبي 28 22 85 45

الشارقة 27 21 80 50

عجمان 28 22 80 45

أم القيوين 72 21 75 40

رأس الخيمة 26 20 90 55

الفجيرة 30 21 75 35

العين 28 20 80 35

ليوا 30 19 85 30

الرويس 28 21 85 40

السلع 27 22 85 45

دلما 29 22 85 40

طنب الكبرى 28 22 80 45

طنب الصغرى 28 22 80 45

أبو موسى 28 22 80 45