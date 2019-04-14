فرق الإنقاذ تنقل المحصورين في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

واصلت فرق الإنقاذ جهودها في نقل المحصورين الذين كانوا يقضون أوقاتهم بالاستمتاع بأجواء هطول الأمطار في المناطق الجبلية برأس الخيمة، نتيجة لانهيار عبار تصريف مياه الأمطار في منطقة وادي البيح والتي أدت لانجراف وانقطاع الطريق المؤدي إلى قمة جبل جيس.

وكان فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة وبالتعاون مع فرق الإنقاذ في شرطتي أبوظبي ودبي ، قد قاموا بإنقاذ ما يقارب 570 شخصا من أعالي الجبال ومناطق الوديان ونقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الدعم الطبي والمواد الغذائية لهم، كما نقل طيران شرطة رأس الخيمة ما يقارب 170 شخصاً آخرين من أعالي الجبال إلى الأسفل بعد أن كانوا عالقين في الجبال، ولا تزال العمليات والجهود مستمرة حتى انتهاء الظروف الجوية التي تمر بها الإمارة.