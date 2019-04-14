إنقاذ 570 شخصاً عالقين في الجبال والوديان برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة أن الفريق وبالتعاون مع جميع الجهات المختصة في الإمارة وفرق الإنقاذ في شرطتي أبوظبي ودبي ، قد قاموا بإنقاذ ما يقارب من 400 شخص في أعالي الجبال وبين الوديان ونقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الدعم الطبي والمواد الغذائية لهم ، كما ان طيران شرطة رأس الخيمة نقل ما يقارب 170 شخصاً آخرين من أعالي الجبال إلى الأسفل بعد أن كانوا عالقين في الجبال، ولا تزال العمليات والجهود مستمرة حتى انتهاء الظروف الجوية التي تمر بها الإمارة.



كما أوضح اللواء بن علوان على أن فريق الأزمات والطوارئ المحلي وبالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة قد قاموا بشق طريق رملي بين أحد الجبال وبعض الوديان لعبور العديد من الناس العالقين بسبب الأمطار الغزيرة، كما أن جهود مساعدة المنازل المتضررة في الكثير من مناطق الإمارة قائمة وأن الجميع قائم بدوره على أكمل وجه منذ بداية تغير الجو من مساء الأمس ولغاية صباح اليوم والجهود مستمرة ومتواصلة حتى توقف الظروف الجوية.



وأكد اللواء علي بن علوان ان الحفاظ على سلامة المحصورين وأفراد المجتمع تمثل أولوية لفريق الأزمات والطوارئ المحلي وأن الجميع لن يتواني عن تقديم أي مساعدة أو دعم لجميع المتضررين وكلنا على أهبة الاستعداد لأي طارئ حتى انتهاء الظروف الجوية التي تمر بها الإمارة .