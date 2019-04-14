بالفيديو.. الطائرات المروحية تنقل المحصورين في المناطق الجبلية والمتضررة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

بدأت الطائرات المروحية منذ ساعات مساء أمس رحلاتها في نقل وتقديم الدعم للحالات المحصورة بالمناطق الجبلية التي انقطع بها طريق العودة إلى منازلهم نتيجة لشدة جريان الأودية التي تشهدها الإمارة ومنها الطريق المؤدي إلى قمة جبل جيس، نظراً لارتفاع منسوب مياه الوادي نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة.

وقال إبراهيم صادق، مصور جريدة "البيان" الذي تواجد ضمن المحصورين على طريق جبل جيس، كنت في مهمة عمل لنقل الصورة الإجمالية لقراء "البيان" للمشاهد الجمالية التي خلفتها الأمطار الغزيرة في المناطق الجبلية والتي أدت لنزول الشلالات وجريان الأودية، أمس، في جبل جيس ووادي البيح وغيرها من المناطق التي تحولت إلى لوحة طبيعية جذابة استقطبت العائلات والسياح للاستمتاع بتلك الأجواء وملامسة الغيوم على القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات وانخفاض درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الطريق المؤدي إلى قمة جبل جيس شهد ارتفاع منسوب مياه الوادي ليتحول الطريق إلى مخيم عائلي منذ ساعات مساء أمس إلى مشروع تكافلي متكامل بين الشرطة والعائلات الذين قاموا بتوزيع المياه والسندويتشات فيما بينهم، وتقدم كل شخص المياه والعصائر للآخرين، كعادة المجتمع الإمارات من المواطنين والمواطنين بالتكاتف والمساندة وتقديم الدعم ضمن البيت الواحد.

وأضاف: تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة، الطريق المؤدي إلى قمة جبل جيس والاطمئنان على الحالة الصحية للجميع، حيث شارف على نقل المحصورين بواسطة الطائرات المروحية من الطريق إلى مناطق أخرى تمهيداً لنقلهم إلى مساكنهم.

من جانبه أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة، أن الفريق وبالتعاون مع جميع الجهات المختصة في الإمارة وبعض الفرق المساندة من خارجها، قد قاموا بتقديم الدعم وتأمين الأشخاص المحصورين في أعالي الجبال والوديان والتأكيد على ضمان تقديم الدعم اللوجستي لهم من مواد غذائية وجميع الاحتياجات الضرورية من طبية وغيرها كما تم التأكيد على بقية المحصورين بعدم مغادرة أماكنهم والبقاء فيها حتى وصول الجهات المختصة لهم وتقديم الدعم وإجلائهم إلى الأماكن الآمنة.

اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة #رأس_الخيمة يتفقد الطريق المؤدي إلى قمة #جبل_جيس للاطمئنان على الحالة الصحية للمحصورين والإشراف على نقلهم بواسطة الطائرات المروحية https://t.co/f70vLxntWz



تصوير: ابراهيم صادق@rakpoliceghq #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/aEHuyipM0g — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 14, 2019

وأشار إلى أن فريق الأزمات والطوارئ المحلي وبالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة قام بتقديم خدمات إجلاء لبعض أهالي المنازل التي تضررت منازلهم من الأمطار الغزيرة والوديان التي غمرت منازلهم وأن الجهود مستمرة ومتواصلة للتواصل مع باقي البلاغات التي قدمها الأهالي لغرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة من تضررهم من الوديان في جميع مناطق الإمارة.

وأكد علوان، أن الحفاظ على سلامة المحصورين وأفراد المجتمع تمثل أولوية لفريق الأزمات والطوارئ المحلي وأن الجميع لن يتواني عن تقديم أي مساعدة أو دعم لجميع المتضررين وكلنا على أهبة الاستعداد لأي طارئ حتى انتهاء الظروف الجوية التي تمر بها الإمارة.