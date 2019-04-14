«كهرباء دبي» تطلق برنامج ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «برنامج ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل» بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وتم إطلاق البرنامج في حفل حضره سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ووفد رفيع المستوى يمثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ضم كلاً من العميد تسو - جي كينج لو، والبروفيسور واين لي ديلكر، والبروفيسور جابرييل كليمينته جوميز، وبول لاورينس مايسون، وذلك في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، في دبي.

وأكد سعيد محمد الطاير في الكلمة الافتتاحية «انسجاماً مع رؤيتنا في أن نكون «مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة» نسعى أيضاً لتحقيق أهداف الاستراتيجيات الحكومية مثل «مئوية الإمارات 2071» التي ترمي إلى إعداد أجيال المستقبل عبر تزويدهم بأعلى المعايير العلمية والمهنية، والقيم الأخلاقية والإيجابية، لنضمن لهم مستقبلاً سعيداً وحياةً أفضل، ونساهم في ارتقاء دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح البلد الأفضل والمكان الأمثل للعيش في العالم». وأشار الطاير إلى أن الهيئة وقعت العديد من الاتفاقيات في مجال البحث والتطوير مع مراكز وجامعات عالمية مرموقة بما في ذلك: شركة «إنيل»، و«المختبر الوطني للطاقة المتجددة»، و«الشركة الكورية للطاقة الكهربائية» (كيبكو)، و«المركز الوطني للطاقة المتجددة في إسبانيا» وغيرها».

تهنئة

وخاطب الطاير طلاب الدفعة الأولى بقوله: «يسرني أن أهنئ الطلاب على هذه الفرصة الاستثنائية، كما أحثهم على الاستفادة منها لاكتساب مهارات تجعل منهم موظفين استثنائيين يلتزمون بأعلى معايير العلمية والمهنية والقيم الأخلاقية ». وأوضح أن الهيئة تضم اليوم ما يزيد على 11 ألف موظف، وتبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية 11.100 ميجاوات من الطاقة الكهربائية و470 مليون جالون من المياه. وحققت الهيئة نتائج تنافسية في تطبيق أعلى المعايير العالمية.