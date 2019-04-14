ورشة عن الدليل الإرشادي لتوظيف أصحاب الهمم ووضع الاستراتيجيات

المصدر: دبي- البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورشة عمل بعنوان «إعداد الدليل الإرشادي لتوظيف أصحاب الهمم في دوائر حكومة دبي»، شارك في جانب منها عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث دار نقاش مع المشاركين في الورشة، برز من خلاله روح التعاون والعمل بروح الفريق والرغبة في العطاء للوصول إلى أفضل النتائج.

وتعد هذه الورشة مبادرة رئيسية من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في إطار مبادرة التوظيف الدامج، التي أطلقتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والتي تتضمن رحلة التوظيف ومن ثم الترقيات والحوافز والتطوير لتمكين أصحاب الهمم من الوصول لقيادات الصف الثالث والثاني والأول.

وشارك في الورشة التي جرت على مدى يومين متتاليين، في مركز بناة المدينة في منطقة القوز، نخبة من موظفي الدوائر المحلية والاتحادية وأصحاب الخبرة في المجال نفسه، وأفراد من أصحاب الهمم أنفسهم، إذ تم تنظيم جلسات عصف ذهني للمحاور الرئيسية والفصول المتعلقة بتوظيف أصحاب الهمم، بهدف الاستفادة من جميع الخبرات في هذا المجال لوضع دليل إرشادي فعال يخدم الدوائر والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسهم أصحاب الهمم، كما يهدف هذا الدليل إلى زيادة نسبة التوطين ورفع الكفاءات.

وتركز النقاش خلال ورشة العمل حول عدة محاور منها: محور التأهيل الأكاديمي والمهني، ومحور الاستقطاب، ومحور التعيين ومحور التقييم بالإضافة إلى محور التدريب والتطوير ومحور الترقيات والحوافز.